Politie grijpt in bij slachterij wegens overtreden coronaregels

De politie in Apeldoorn heeft vanmiddag een slachterij van vleesverwerker Vion in Apeldoorn afgesloten omdat daar de coronarichtlijnen waren geschonden. Bij de slachterij waren achttien busjes met arbeidsmigranten aangekomen, die onderling niet voldoende afstand hielden, aldus het ministerie van Landbouw.

Het gaat om een besluit van de Veiligheidsregio, benadrukt het ministerie. Met dranghekken en politieauto’s is de toegang tot het bedrijf afgesloten. Wat het besluit precies inhoudt, is nog onduidelijk. Voorzitter Ton Heerts van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland geeft om 18.00 uur een persconferentie in het stadhuis van Apeldoorn. Hij licht dan zijn besluit toe om een slachterij van Vion te sluiten.

Ook eerder vestigingen gesloten

Eerder werden slachthuizen van Vion gesloten wegens uitbraken van het nieuwe coronavirus. Of deze vestiging van Vion ook voor langere tijd dicht moet, is onduidelijk.Bij een vleesverwerkingsbedrijf in Groenlo raakten 147 van de 657 medewerkers besmet met het coronavirus.

Minister Carola Schouten (Landbouw) sprak dinsdagavond nog met vertegenwoordigers van de vleesverwerkende industrie, over hoe zij van plan zijn hun werknemers beter te beschermen tegen besmetting met corona. Schouten riep de sector een dag eerder op met plannen te komen voor de bescherming van hun werknemers. „En als dat onvoldoende is, dan moet ik ook de medewerkers van de NVWA gaan beschermen”, zei de minister toen. Ze doelde daarmee op de verplichte aanwezigheid van controleurs bij slachterijen. Als die worden teruggetrokken uit een slachterij, moet die de deuren sluiten.

Het vervoer van de werknemers werd na het gesprek expliciet genoemd als punt van aandacht, door zowel Schouten als door Jos Goebbels, voorzitter van de Centrale Organisatie voor de Vleessector.

Reactie Vion

Vleesverwerker Vion houdt rekening met het ergste. „De berichten uit Apeldoorn zijn zeer verontrustend. Naar wij hebben begrepen doet de politie onderzoek in onze vestiging in Apeldoorn of er mogelijk een of meerdere mensen zouden zijn die op de quarantainelijst van de vestiging van Groenlo zouden staan. Het is een uitstekende zaak dat de politie dit nu tracht vast te stellen. En onbegrijpelijk dat daar blijkbaar aanleiding voor is”, zegt een woordvoerder.

„Voor onze medewerkers en voor de regio is het van groot belang om te weten wat de feiten zijn. Die zijn nu ons nog niet duidelijk. „Wij proberen van onze kant op dit moment na te gaan of wij kunnen bijdragen aan wat de feitelijke situatie is. Daarover zijn wij in contact met de Veiligheidsregio en politie. Laten we ook helder zijn hoe wij als Vion hierin staan: voor ons en voor onze medewerkers gelden dezelfde afspraken als voor ieder ander: als iemand positief is bevonden op het coronavirus dan ga je netjes in quarantaine en blijf je dat gedurende twee weken. Daar heeft iedereen zich aan te houden. Er is geen enkele uitzondering. Wij wachten nu de feiten af.”

