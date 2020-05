Vakantieparken Nederland populair met Pinksteren, maar nog niet vol

Vakantieparken in Nederland krijgen het steeds drukker. Er wordt nog altijd volop geboekt en in het Hemelvaartweekend was het alweer gezellig druk op de meeste parken. En met Pinksteren?

„Met Pinksteren zijn de Nederlandse vakantie- en bungalowparken weer iets voller, maar op de meeste parken is nog wel een plekje te krijgen”, laat Laurens Taekema van Parkvakanties weten.

Er was alweer opvallend veel reuring tijdens het Hemelvaartweekend op de Nederlandse vakantieparken. Niet zo gek, want na een lange periode van thuisblijven mochten mensen eindelijk weer op vakantie. Men trok er dan ook massaal op uit. Even weg van huis, even een andere omgeving, even opladen. Voor wie het komende weekend ook weg wil is er goed nieuws: Pinksteren staat voor de deur, de weersvoorspelling ziet er goed uit én er is nog voldoende plek.

Coronaproof naar een vakantiepark

De vakantieparken zijn inmiddels allemaal weer open en ze zijn coronaproof. Er zijn looproutes, voor een bezoekje aan het zwembad moet je reserveren en het eten haal je af of laat je bezorgen. Activiteiten vinden veelal in de buitenlucht plaats om zo goed mogelijk de anderhalve meter afstand te kunnen bewaren.

Mensen durven er ook weer op uit te trekken nu duidelijk is dat de vakantieparken goede maatregelen treffen. De boekingen liepen dan ook storm de afgelopen weken. „Er is wekenlang niet geboekt dus dan boek je niet alle parken zo maar even vol, maar het gaat heel hard momenteel met zowel de last minute boekingen als mensen die een zomervakantie in Nederland boeken”, stelt Taekema.

Last minute aanbiedingen

Veel mensen zullen er tijdens de Pinksterdagen tussenuit gaan om te genieten van het mooie weer en om de mooiste plekken van Nederland te ontdekken. Drenthe is net als met Hemelvaart erg populair.

Voor wie op de valreep het Pinksterweekend nog weg wil is er dus nog ruimte. Vrezen dat een verblijf op een vakantiepark in deze periode peperduur gaat uitvallen is niet nodig, want er zijn juist veel goede last minute aanbiedingen te vinden. Zo kan de korting bij bekende ketens als Roompot en Landal GreenParks oplopen tot liefst 40 procent.

