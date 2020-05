New York Times vult voorpagina met namen 1000 coronadoden

The New York Times heeft de voorpagina van zondag geheel gevuld met de namen, leeftijden, korte beschrijvingen en woonplaatsen van duizend Amerikanen die de afgelopen tijd zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

De krant komt met het eerbetoon vanwege het naderen van de grens van 100.000 coronadoden in het land. „Amerikaanse sterfgevallen naderen de 100.000, een ontelbaar verlies”, kopt het medium.

Impact van het virus

Volgens The New York Times kunnen cijfers alleen onmogelijk de impact van het virus weergeven. „Of het nu gaat om het aantal behandelde patiënten, het banenverlies of het afbreken van levens.”

De namen en achtergronden van de slachtoffers heeft het medium uit overlijdensberichten gehaald. „De duizend mensen hier weerspiegelen slechts een procent van de tol. Niemand was slechts een nummer.”

New York zal nog lang kampen met de problemen van de coronacrisis. De regio en stad zijn het zwaarst getroffen in Amerika en blijven voorlopig nog ‘op slot’.

The most important word on the front page of Sunday's NYT is "incalculable." https://t.co/PccQjvkrnu — Brian Stelter (@brianstelter) May 24, 2020

