Geen nieuwe besmettingen op basisschool De Veldhof

Onder de geteste medewerkers van basisschool De Veldhof in Eygelshoven in de gemeente Kerkrade zijn er geen extra besmettingen geconstateerd. Eerder deze week werd bekend dat er vier docenten besmet zijn geraakt met het coronavirus. De lateree tests vielen negatief uit.

De GGD Zuid-Limburg maakte bekend dat na de eerste 15 negatieve testresultaten van vrijdag ook de resultaten van zeven onderwijsmedewerkers en zeven medewerkers van de kinderopvang negatief waren.

Medewerkers De Veldhof getest

Alle 36 medewerkers van de school zijn getest nadat één medewerker van de school coronaklachten had en in korte tijd drie andere personeelsleden ook besmet bleken te zijn. De GGD wacht nog op de uitslag van zeven tests. De vier besmette medewerkers zitten in thuisisolatie en zijn niet ernstig ziek.

Ook zeven leerlingen zijn getest. Een was negatief. De andere zes uitslagen zijn nog niet bekend. De Veldhof had eerder zaterdag al bekendgemaakt dat de school maandag niet opengaat. De lessen worden op afstand gegeven.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.