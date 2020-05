China meldt voor het eerst geen nieuwe besmettingen

China heeft zaterdag voor het eerst nul nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Vrijdag werden er nog vier positieve testen gedaan.

Het longvirus stak eind vorig jaar voor het eerst de kop op in de Chinese stad Wuhan, maar sinds de piek in februari is het aantal nieuwe gevallen sterk afgenomen. Het lijkt erop dat China het virus nu grotendeels onder controle heeft.

China heeft 1,4 miljard inwoners en telt nu 4634 geregistreerde doden. Dat is ruim onder het aantal dodelijke slachtoffers in veel kleinere landen. Volgens de autoriteiten zijn nu 84.081 Chinezen besmet geraakt, maar niet iedereen gelooft de cijfers. De Verenigde Staten betwijfelen zeer of Peking wel eerlijk alle informatie heeft gedeeld.

China staat voor ‘immense’ uitdagingen

De mijlpaal komt een dag na de opening van het Chinese parlement, het Nationaal Volkscongres (NPC). De politici droegen bij de openingsceremonie mondkapjes, maar enkele tientallen op de twee voorste rijen, niet. Daarmee lijkt het land het signaal af te willen geven dat het virus onder controle is.

Premier Li Keqiang zei vrijdag dat het land „belangrijke strategische prestaties heeft geleverd met zijn reactie op Covid-19″. Ook waarschuwde hij dat China nog steeds voor „immense” uitdagingen staat.

Sinds het virus in Wuhan voor het eerst opdook, heeft het zich over de hele wereld verspreid en zijn wereldwijd meer dan 335.000 mensen aan de gevolgen van het virus overleden.

Lichte stijging coronadoden in de VS

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur 1260 coronadoden gerapporteerd. Het dagelijkse dodental ligt fractioneel hoger dan een dag eerder, toen er 1255 doden werden geregistreerd.

Volgens de meest recente cijfers zijn in de VS sinds het begin van de corona-uitbraak 95.921 mensen overleden aan het virus. Dat is het hoogste dodental ter wereld.

In het land zijn tot dusver bijna 1,6 miljoen besmettingen vastgesteld. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat alle gebedshuizen in de Verenigde Staten weer opengaan, nu het land geleidelijk aanstuurt op een opheffing van de beperkende maatregelen.

Duitsland ook lichte stijging

Ook in Duitsland is sprake van een lichte stijging. Het geregistreerde dodental is daar met 42 gestegen tot 8216, 15 meer dan een dag eerder. Het aantal vastgestelde besmettingen steeg met 638 en staat op 177.850. Een dag eerder steeg dat aantal nog met 460.

In Duitsland zijn de afgelopen weken veel maatregelen versoepeld, omdat het aantal nieuwe besmettingen gestaag minder wordt. Veel winkels en scholen zijn bijvoorbeeld weer opengegaan. Lees ook: ‘Zuid-Amerika nieuw epicentrum virus’ en meer corona buitenland

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.