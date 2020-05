Taalscholen frauderen voor miljoenen met taalcursussen

Taalscholen frauderen voor miljoenen met taalcursussen. Geregeld declareren ze inburgeringscursussen die nooit hebben plaatsgevonden.

Arabischtalige ronselaars werven ‘cursisten’ die in ruil voor cadeaus facturen ondertekenen voor niet gegeven lessen. Veel taalscholen bestaan alleen op papier en de fraude gaat om miljoenen euro’s. Dat schrijft de Volkskrant.

Undercoverstudent

Een ex-medewerker van een taalschool deed zijn verhaal over deze praktijken. Hierna ging de krant op onderzoek uit met hulp van een undercoverstudent. De vrouw was zogenaamd op zoek naar een geschikte taalschool, en kwam zo in contact met vijf ronselaars van Syrische origine. Zij lokken inburgeraars met cadeaubonnen, laptops of geld, in ruil voor het tekenen van een contract. Bij sommige scholen was inschrijving mogelijk zonder lessen te volgen.

De neplessen kunnen winstgevend zijn voor zowel de student als de taalschool. Iedere statushouder krijgt via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) maximaal 10.000 euro vergoed om Nederlandse les te volgen. Als de taalschool en de inburgeraar samenspannen, kunnen zij dit bedrag samen verdelen zonder dat er een les aan te pas komt.

Taalscholen frauderen, oplossing is lastig

Het ministerie van Sociale Zaken, verantwoordelijk voor het inburgeringsbeleid, heeft de laatste jaren diverse maatregelen genomen om fraude te bestrijden. Het ministerie erkent dat die nauwelijks effect hebben in situaties waarin inburgeraars en taalscholen samenspannen. „Heel eerlijk: een oplossing is lastig”, zegt een woordvoerder van Sociale Zaken in de krant. „Het probleem moet bij de wortel worden aangepakt.”

Eerder deze maand werd bekend dat het aantal meldingen over fraude bij scholen voor inburgering blijven toenemen. Inmiddels zijn er mogelijke misstanden gemeld bij 101 cursusinstellingen. Dit is bijna de helft van het aantal instellingen dat er in Nederland is. Eerder ging het om 87 taalscholen. De Inspectie SZW ontving de afgelopen twee jaar 390 meldingen, waarvan de laatste 121 recent.

