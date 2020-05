Besmettingen coronavirus bereikt 5 miljoen wereldwijd

Over de hele wereld zijn er inmiddels vijf miljoen mensen met het COVID-19 virus besmet. Persbureau Reuters telde het aantal geregistreerde besmettingen.

Vooral in Latijns-Amerika is het aantal nieuwe infecties gestegen. Ongeveer een derde van alle nieuwe infecties die werden gemeld, ging het om besmettingen in Zuid-Amerika. Het continent komt daardoor hoger uit dan Europa en de Verenigde Staten. Beide regio’s hadden meer dan twintig procent van de nieuwe gevallen.

Coronavirus vooral in Brazilië

Het gaat met name om Brazilië, waar de meeste besmettingen zijn. Het land registreerde volgens de autoriteiten woensdag een recordaantal van bijna 20.000 nieuwe gevallen. Daardoor is het totaalaantal vastgestelde gevallen gestegen tot ruim 291.000.

Alleen in Rusland (meer dan 308.000) en de VS (ruim 1,5 miljoen) zijn volgens de officiële cijfers meer infecties bekend. In Brazilië zijn tot dusver 18.859 mensen gestorven aan het coronavirus, een stijging van 888 ten opzichte van een dag eerder.

COVID-19 gevallen in Peru gestegen

In Peru is het aantal bekende coronabesmettingen de grens van 100.000 gepasseerd, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Na Brazilië is Peru het zwaarst getroffen land van Zuid-Amerika wat vastgestelde infecties betreft.

Volgens de officiële cijfers zijn in het land meer dan 3000 mensen overleden aan het coronavirus. Alleen in Mexico (ruim 5600) en Brazilië (bijna 18.000) zijn meer sterfgevallen gemeld in Latijns-Amerika. Brazilië adviseert malariapillen tegen het COVID-19 virus.

Meer besmettingen ondanks lockdown

Peru heeft zowel het aantal besmettingen als doden sinds 30 april zien verdrievoudigen, ondanks dat de overheid negen weken geleden voor het hele land een lockdown instelde.

De grote meerderheid van alle gevallen zijn tot dusver gerapporteerd in hoofdstad Lima en de nabijgelegen havenstad Callao. Het Peruaanse gezondheidsstelsel staat onder grote druk door de toestroom van coronapatiënten. Openbare ziekenhuizen hebben te kampen met grote tekorten aan medische voorraden.

Duitsland meldt meer besmettingen

Ook in Duitsland zijn weer besmettingen geregistreerd. In de afgelopen 24 uur is er bij 745 mensen het coronavirus vastgesteld. Dat meldt het Robert Koch-

(RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM.

In totaal zijn nu 176.752 gevallen van het longvirus bekend bij de instanties. Sinds het begin van de coronapandemie zijn 8147 mensen in Duitsland overleden aan het virus. De afgelopen 24 uur werden er 57 nieuwe coronadoden geregistreerd.

Dinsdag werd bekend dat meer dan 20.000 artsen en verplegers in Duitse ziekenhuizen en verpleeghuizen sinds midden april besmet zijn geraakt. Zij vormen daarmee meer dan 11 procent van alle coronagevallen in het land.

Lichte stijging coronavirus in Amerika

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur 1561 doden als gevolg van het coronavirus geregistreerd, blijkt uit tellingen van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Dat zijn iets meer sterfgevallen dan een dag eerder, toen werden er 1536 doden gemeld.

Het dagelijkse dodental door COVID-19 is in de VS na twee dagen van relatieve daling eerder deze week weer gestegen. Zondag en maandag werden er respectievelijk 820 en 759 doden gerapporteerd. In totaal zijn nu 93.406 mensen in het land gestorven aan het longvirus, het hoogste aantal wereldwijd. Volgens de cijfers van Johns Hopkins zijn ruim 1,5 miljoen besmettingen bekend in de VS.

Aantal gevallen in Nederland licht gestegen

In Nederland steeg het aantal overleden coronapatiënten woensdag licht. Het RIVM meldde 33 nieuwe doden, tegenover 21 sterfgevallen een dag eerder. Daarmee is het officiële Nederlandse dodental van de pandemie gestegen tot 5748. Van deze mensen was met een test vastgesteld dat ze besmet waren met het coronavirus.

