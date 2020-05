Dagelijkse update: dodental coronavirus stijgt met 33 naar 5748

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de afgelopen 24 uur 33 nieuwe meldingen gekregen over gestorven coronapatiënten.

Daarmee is het officiële Nederlandse dodental van de pandemie gestegen tot 5748. Van deze mensen was met een test vastgesteld dat ze besmet waren met het coronavirus.

Het werkelijke aantal overledenen is hoger, omdat lang niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas dagen later doorgegeven. Dinsdag meldde het RIVM 21 sterfgevallen.

Coronapatiënten

Ziekenhuizen hebben 14 nieuwe coronapatiënten opgenomen. In totaal hebben sinds de uitbraak in Nederland 11.627 mensen in ziekenhuizen gelegen omdat ze het virus hadden opgelopen.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg naar 44.447. Dat zijn er 198 meer dan op dinsdag. Ook daar ligt het werkelijke aantal patiënten vermoedelijk hoger. Steunpakket Ander coronanieuws van woensdag 20 mei: Het tweede economische steunpakket om de klappen van de coronacrisis op te vangen gaat zo’n 13 miljard euro kosten, heeft premier Mark Rutte bekend gemaakt. Het steunpakket gaat weer voor drie maanden gelden. De impact van de coronocrisis op de economie is „enorm”, zei Rutte. De „dramatische” werkloosheidscijfers laten de gevolgen zien. „Het gaat langer duren dan we hadden gehoopt”, zei minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) bij de presentatie van het nieuwe noodpakket, over de coronacrisis. Ondernemers in onder andere de horeca, recreatie en de cultuursector krijgen naast compensatie voor hun loonkosten ook een bedrag om hun vaste lasten mee te betalen. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf en de gederfde inkomsten, kunnen ondernemers maximaal 20.000 euro krijgen voor de komende drie maanden.

