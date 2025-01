Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Trijntje Oosterhuis ziet tweede keer songfestival niet zitten

Voor een tweede keer meedoen aan het Eurovisie Songfestival? Nee, dat ziet Trijntje Oosterhuis niet zitten.

In een interview met VROUW vertelt de zangeres, die in 2015 meedeed aan de zangwedstrijd, dat „zingen op een jazzfestival” haar stukken gelukkiger maakt.

Oosterhuis gelukkiger met een jazzfestival

Tien jaar geleden deze mei deed Oosterhuis voor Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival met het nummer Walk Along.

„Het was prachtig om mee te maken”, begint de zangeres. „Maar ik stond toen ook niet echt te popelen, aangezien ik drieënhalve maand zwanger was. Niemand wist dat, maar ik had dus wel wat anders aan mijn hoofd”, gaat ze verder. „Ik heb me laten overhalen en het was een geweldige ervaring, maar met zingen op een jazzfestival maak je me gelukkiger.”

Claude naar Zweden voor Nederland

Dit jaar vertegenwoordigt zanger Claude Nederland. De 21-jarige zanger is door de selectiecommissie gekozen uit 331 inzendingen, maakte AVROTROS vorige maand bekend.

Claude, de artiestennaam van Claude Kiambe, werd geboren in Congo en kwam op 13-jarige leeftijd naar Nederland. In het najaar van 2022 brak hij op stormachtige wijze door met de hit Ladada (Mon Dernier Mot), waarin hij Nederlandstalig en Frans zingt. Dat recept paste hij ook toe op succesvolle opvolgers als Layla en Écoutez-moi. Afgelopen seizoen was hij een van de deelnemers van het populaire programma Beste Zangers. Ook kwam zijn debuutalbum Parler Français uit en was hij eerder dit jaar een van de Ambassadeurs van de Vrijheid.

„Ik voel me enorm vereerd dat ik Nederland het aankomende jaar mag vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival en kan het eigenlijk nog steeds niet geloven. Ik heb er heel veel zin in en kan niet wachten om Europa het nummer te laten horen”, liet Claude na de bekendmaking weten in een persverklaring.

