Meer scholieren afgeperst via Snapchat: zo gaan de oplichters te werk

Afpersing via Snapchat? De politie krijgt steeds meer meldingen dat scholieren uit Amsterdam worden afgeperst via dat social media-kanaal. We leggen uit hoe deze oplichters te werk gaan.

Social media-gebruik is inmiddels niet meer zonder risico’s. Het kan namelijk negatieve gevolgen hebben voor ons fysieke en mentale gestel. Zo heeft een grote groep ouders spijt dat ze hun kind een smartphone gaven. In Australië mogen jongeren tot 16 jaar inmiddels geen gebruik meer maken van social media. En ook in Nederland is er animo voor dat soort beleid.

Afgeperst via Snapchat

Maar de gevaren van social media schuilen niet alleen in verslaving of mentale klachten, ook oplichters begeven zich op deze platformen. Scholieren uit Amsterdam-zuid, en inmiddels ook Amsterdam-Oost en -West, worden kennelijk steeds vaker afgeperst. De politie krijgt de laatste weken namelijk ‘zeer veel meldingen’ over deze oplichters.

Hoe gaan die oplichters te werk? Jongeren krijgen via het social media-platform Snapchat een bericht dat zij een boete moeten betalen. Dit omdat zij een onbekende tot last zouden zijn geweest. De afpersers dwingen de jongeren bedragen van enkele honderden euro’s te betalen.

Oplichters troggelen geld af

De oplichters dreigen de jongeren, of zijn of haar omgeving, iets aan te doen als het geld niet betaald wordt. Ook gebruiken de oplichters een ‘korting’ om jongeren zo ver te krijgen gegevens van anderen te delen. Jongeren krijgen deze ‘korting’ op hun boete als ze namen van andere jongeren doorspelen. De daders kunnen die namen dan weer gebruiken om andere jongeren af te persen.

De politie is inmiddels bezig met onderzoek en wil meer slachtoffers spreken.

Tips van de politie

Mocht je als ouder of jongere hiermee te maken krijgen? Dan heeft de politie nog wat tips.

Maak geen screenshot, dat ziet de verdachte.

Maak met een ander toestel een foto van het gesprek. Wacht niet te lang, anders is het gesprek alweer weg.

Niks betalen.

Nooit afspreken met de verdachte.

Blokkeer de afperser na het maken van de foto’s van chat’s en profiel.

