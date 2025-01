Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is een restaurant of winkel aansprakelijk als je ziek wordt door besmet eten?

Vorige week verscheen Albert Heijn in het nieuws om het ‘blauwe bessen- en andijviedebacle’. Dan doemt de vraag op: is een restaurant, winkel of supermarkt eigenlijk aansprakelijk als je ziek wordt van besmet eten?

Vorige week maandag waarschuwde Albert Heijn dat kilozakken blauwe bessen uit het vriesvak van het huismerk besmet waren geraakt met hepatitis A. De supermarktketen heeft de producten teruggeroepen. Veel mensen worden amper of niet ziek door hepatitis A, benadrukte een woordvoerder. Klachten van de leverziekte zijn moeheid, misselijkheid, koorts, pijn rechtsboven in de buik, een gele huid, geel oogwit, donkere urine en lichte ontlasting, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Zaterdag riep de supermarkt ook nog eens andijvie terug vanwege een te hoog gehalte van de pesticide tau-fluvalinaat. Als je daarvan te veel binnenkrijgt, kan dat leiden tot milde klachten zoals hoofdpijn en misselijkheid, waarschuwt de supermarktketen.

Voedselvergiftiging melden bij NVWA

Heb je een voedselvergiftiging opgelopen bij een restaurant of winkel? Dan kun je dat melden bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Ook kun je een melding doen van een allergische reactie, als de geur of smaak niet was zoals hij hoort te zijn, het etiket niet klopt, de houdbaarheidsdatum is verlopen, de locatie waar je het hebt gekocht niet schoon was of je verkeerd voorgelicht of benadeeld bent.

De NVWA stelt een onderzoek in als daar aanleiding voor is. Hoe meer bewijs er is, hoe groter de kans dat ze een onderzoek starten. Als de NVWA concludeert dat het restaurant of de winkel schuldig blijkt te zijn aan het veroorzaken van een voedselvergiftiging, kun je het bedrijf aansprakelijk stellen voor letselschade. Je kunt dan een schadevergoeding eisen. De hoogte hiervan hangt af van een aantal factoren. Heb je zelf kosten gemaakt, bijvoorbeeld doordat je niet kon werken of in het ziekenhuis hebt gelegen?

Genoeg bewijs

Het is heel belangrijk dat je genoeg bewijs hebt dat je echt ziek bent geworden van het bewuste product. Dat is in de praktijk best lastig, want hoe weet je écht zeker dat je voedselvergiftiging daar vandaan komt?

Het is daarom verstandig om de NVWA eerst in te schakelen, voordat je meteen een advocaat op de zaak zet, omdat die gedegen onderzoek kan doen. Blijk je geen gelijk te hebben, dan zou het zelfs kunnen dat je zelf een schadevergoeding moet betalen.

🤒 Voedselvergiftiging- en infectie In eten en drinken zitten bacteriën, virussen, schimmels of parasieten. Van de meeste heb je geen last, maar sommige kun je flink ziek maken. Symptomen zijn misselijkheid, buikpijn en -krampen, overgeven, diarree en duizeligheid. Het heet volgens Thuisarts een voedselinfectie als de bacteriën, virussen of parasieten zelf je ziek maken. Het heet een voedselvergiftiging als de gifstoffen die de bacteriën of schimmels maken je ziek maken.

Frederik Lieben van letselschadebureau JBL&G wijst er in EenVandaag op dat supermarkten verzekerd zijn. „Supermarkten zijn over het algemeen vaak verzekerd voor de gevolgen van het verkopen van verkeerde producten die niet de veiligheid bieden die je als consument mag verwachten. De verzekeraar van de supermarkt zal dit wel proberen op te lossen door een passende schadevergoeding te betalen.”

Reacties