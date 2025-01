Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ondanks mijn werkloosheid heb ik al een aantal banen afgewezen’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 33-jarige Chantal, die werkloos is, maar desondanks een aantal banen heeft afgewezen.

Naam: Chantal (33)

Beroep: op zoek naar een nieuwe baan, ontvangt een uitkering

Nettobedrag uitkering: 2200 euro

Woonsituatie: samenwonend, huurhuis

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Mijn ouders gingen bewust om met geld. Niet dat ze superzuinig leefden, maar mijn moeder pakte wel elke week de folders met aanbiedingen erbij en als het gehakt dan afgeprijsd was, dan aten we die week veel gehakt, of aardappelen, of sla – net wat er maar goedkoop was. Doordat ze relatief zuinig leefden, kon er aan de andere kant wel veel. Zo gingen we elk jaar op skivakantie en in de zomer vaak nog twee weken naar de camping in Frankrijk. Ik ben op dat vlak niks tekort gekomen. Tegelijkertijd wilden mijn ouders me ook meegeven dat ik later vooral moest doen waar ik gelukkig van werd, ongeacht wat dat beroep zou verdienen. Liever wat minder inkomen en zuiniger leven, maar wél gelukkig, dan stinkend rijk en doodongelukkig. Ik vind die boodschap heel waardevol.”

Waarom?

„Misschien omdat het er bij mijn vriend anders aan toeging. Zijn vader was nogal van de oude stempel. Waar hij het liefst sportleraar werd, zag zijn pa daar geen droog brood in. Beter kon hij de ICT in, dat was een vak van de toekomst en er was veel vraag naar opgeleid personeel. Dus ging hij dat doen. En mijn vriend is inmiddels ook succesvol in zijn vak, maar het raakt niet zijn diepste ziel, het maakt hem niet per se gelukkig. Het is eerder andersom: omdat hij er goed mee verdient, voelt hij zich bijna ‘verplicht’ dit te blijven doen – elke andere carrièreswitch zal financieel misschien tegenvallen, helemaal als hij zijn vroegere passie van sportdocent zou nastreven. Ik snap het dilemma, maar vind het ook jammer voor hem – zelf sta ik daar anders in. Al komt het misschien ook omdat ik momenteel in zo’n soort situatie zit.”

Wat bedoel je daarmee?

„Ik heb momenteel een uitkering omdat er werd bezuinigd op mijn vorige werk – mijn functie kwam te vervallen. Ik werkte in de uitgeverijsector en het is me nog niet gelukt om een soortgelijke baan te vinden die net zo leuk is. Want dat is mijn grootste kanttekening: hoe hoog het salaris ook is, hoe graag ze me ergens willen hebben, ik moet de ‘wow’ factor hebben bij een baan. Met dat in mijn achterhoofd heb ik al drie functies afgewezen omdat ik het niet voelde, bij alle drie werd ik na het eerste gesprek aangenomen.

Vrienden vinden dat ik minder kritisch moet zijn, dat ik altijd nog weg kan, maar dat vind ik niet fair naar zo’n werkgever toe. Als ik vooraf al weet dat het niks wordt, waarom zou ik dan mijn tijd en energie erin steken en doodongelukkig worden? Maar ja, dat betekent dus wel dat ik een uitkering ontvang tegen zeventig procent van mijn oude salaris. Dat voel je in de portemonnee, en mijn vriend dus ook. Het is heel paradoxaal, allemaal.”

Is er een moment geweest waarop uw visie op geld is veranderd?

„Nou, ondanks mijn huidige visie, baal ik er natuurlijk wel van dat ik minder te besteden heb. Het heeft me laatst zelfs doen twijfelen niet toch ja te zeggen op een baan waarbij ik aan het begin van het gesprek al geen klik voelde. Maar ik heb het niet gedaan en dat gaf toch opluchting, dus alsnog de goede keuze gemaakt.”

Zorgt het voor frictie met je vriend?

„We begrijpen elkaars standpunt, juist vanuit onze verschillende ‘financiele’ opvoedachtergrond. Maar ja, hij vindt het soms wel vervelend en roept dat hij het misschien ook wel over een totaal andere boeg wil gooien, maar dat dat sowieso al niet kan door mijn onzekere bestaan nu. Maar goed: als ik dan eenmaal mijn droombaan heb gevonden, kan hij alsnog de ruimte nemen om zichzelf verder te ontplooien.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Ja, al teer ik momenteel wel wat daarop in omdat ik minder verdien – wil ik iets leuks met vriendinnen doen, moet ik het toch van mijn spaarrekening hebben. Ik probeer maandelijks niet meer dan 100 euro aan dat soort dingen uit te geven.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Op de lange termijn denk ik van niet, want geluk zit voor mij in andere dingen. Gezondheid, je naasten liefhebben, een uitdagende baan die voldoening geeft. Maar eerlijk is eerlijk: tegen 1000 euro per maand zou ik nu geen nee zeggen, al is het maar om de spaarrekening weer wat meer te spekken.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Ik denk het niet. Het voorziet in je basisbehoefte, in aanvullende behoeften als je bepaalde dingen wil doen, maar ook zonder die aanvullende behoeften kun je een mooi leven leiden. En wat ik ook al zei: je spendeert een groot deel van je tijd op je werk. Als je daar schatrijk van wordt, maar je vindt het drie keer niks, dan ben je een groot deel van de week druk met ontevreden en chagrijnig zijn. Dan maar minder geld en gelukkiger in het leven – dat is hetgeen waar je later immers op terugkijkt.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Nieuwsgierig naar meer antwoorden op de vraag; maakt geld gelukkig? Deze edities deden het goed bij onze lezers:

Nog maar 22 jaar en ruim 5000 euro per maand verdienen: het lukte Loïs, en zij weet nu heel goed wat ze opdrachtgevers kan rekenen.

Sanne is zzp’er en verdient haar geld deels met de verhuur van huisjes in Spanje, waar ze zelf ook woont. Over een paar jaar wil ze gaan rentenieren.

Hein heeft op 25-jarige leeftijd al ruim een ton aan spaargeld en wil daarmee binnenkort een huis kopen. Op zijn 40ste wil hij drie huizen bezitten.

Toen Alex jong was, werd er thuis helemaal niet over geld gesproken. Hij verdient zo’n 1800 euro netto per maand, hoe regelt hij zijn financiën?

Ook jouw visie op geld delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zullen nooit worden gedeeld en worden enkel gebruikt om contact op te nemen voor de rubriek.

Reacties