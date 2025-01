Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aantal vergiftigingen door designerdrugs neemt toe, gemiddeld twee per dag: ‘Topje van de ijsberg’

Het aantal vergiftigingen in Nederland door designerdrugs, zoals 3-MMC, neemt toe. Gemiddeld krijgt het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum twee meldingen per dag vanwege vergiftiging door designerdrugs. Gebruikers kunnen last krijgen van een te hoge hartslag of bloeddruk, epileptische aanvallen, verminderd bewustzijn of kunnen zelfs in coma raken.

Sommige Nederlanders schromen op een festival of feestje niet om recreatief een pilletje, snuifje of likje te nemen. Cannabis is nog steeds de meest gebruikte drug, volgens de cijfers van de Nationale Drugsmonitor van het Trimbos Instituut. Gevolgd door ecstasy, cocaïne, amfetamine, 3-MMC en ketamine. Verslavingsarts Gerard Alderliefste kaartte eerder tegen Metro dat drugs met psychoactieve stoffen (NPS) in opkomst zijn. „Tegenwoordig is 3-MMC populair, wat behoorlijk verslavend is”, sprak hij.

3-MMC of designer benzo’s

En dat wordt bevestigd door het toegenomen aantal vergiftigingen door designerdrugs, die het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum signaleert. Het afgelopen jaar kreeg het informatiecentrum meer dan zevenhonderd meldingen binnen. Wat neerkomt op twee meldingen per dag, meldt Het Misdaadbureau van omroep PowNed. Dat is opnieuw meer dan in het jaar daarvoor.

De drug 3-MMC, wat ook wel ‘poes’ of ‘miauw’ wordt genoemd, is zo’n type designerdrugs die vaker gebruikt wordt. Maar er klinken ook grote zorgen over ‘designer benzo’s’, die in opkomst zijn.

Vergiftigingen door designerdrugs neemt jaren toe

Het aantal vergiftigingen door gebruik van designerdrugs neemt al jaren toe. In 2022 ging het om ruim 500 meldingen, in 2023 om meer dan 600 en in 2024 is dit aantal opgelopen naar ruim 700. „Het is natuurlijk niet verplicht om bij ons te melden, dus dit is nog maar het topje van de ijsberg”, volgens toxicoloog Laura Hondebrink van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Gebruikers kunnen last krijgen van een te hoge hartslag of bloeddruk, epileptische aanvallen, verminderd bewustzijn of kunnen zelfs in coma raken.

