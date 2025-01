Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zangeres en presentatrice Manuëla Kemp (61) overleden

Manuëla Kemp is overleden. Dat heeft haar echtgenoot Tjerk Lammers vrijdag aan het ANP laten weten. De zangeres en presentatrice lag sinds begin december in coma, nadat zij in Portugal ernstig gewond was geraakt bij een eenzijdig scooterongeval. Kemp had daarbij veel schade aan haar hersenen opgelopen. Afgelopen maandag werd zij met een speciale vlucht naar Amsterdam gevlogen, waarna zij in Hilversum op de ic van het Tergooi-ziekenhuis werd opgenomen. Kemp was 61 jaar.

De echtgenoot van Kemp liet weten dat de zangeres vannacht om 01.30 uur overleed, vier uur nadat hij afscheid van haar had genomen.

De in Kwadijk geboren Kemp begon in de jaren 80 met haar loopbaan in de showbizz. Ze was onder meer zangeres in de Nederlandse meidenband The Revelettes, liep modeshows en werkte als dj bij een piratenzender. Begin jaren 90 maakte ze de overstap naar televisie, waar ze als eerste klus een blokje mocht presenteren in de quiz De 64.000 gulden vraag met Jos Brink. In 1993 werd Kemp de eerste presentatrice van het RTL-lifestylemagazine Eigen Huis & Tuin.

Publieke omroep

Halverwege de jaren 90 stapte Kemp over naar de publieke omroep. Bij de KRO maakte ze Maan bij Nacht, een programma waarin ze muzikanten en zangers interviewde die in het programma hun lievelingsnummer zongen. Ook presenteerde ze er Ander Afrika, Markant Nederland en Wie-o-wie. Na enkele jaren keerde ze terug bij RTL, waar ze in De Vrienden van Amstel LIVE haar liefde voor muziek en televisie kon combineren.

In de jaren die volgden richtte Kemp zich meer op muziek. In 2001 bracht ze haar debuutalbum Slapeloze nachten uit en in 2004 deed ze mee aan het Nationaal Songfestival. Ook trad Kemp op in theaters met de vrouwenband Girls Wanna Have Fun. In 2000 stond ze in de Playboy.

Coma

Vanaf 2014 was Kemp te horen op NPO Radio 5. Daar presenteerde ze programma’s voor Omroep MAX. Ze stopte in 2022 vanwege gezondheidsproblemen. In januari 2023 deed ze in Rotterdam Ahoy mee aan de vijfentwintigste editie van de populaire concertenreeks De Vrienden van Amstel LIVE.

Op 7 december kwam de zangeres tijdens een rit op een scooter in de Portugese plaats Loulé ernstig ten val. Half december maakte haar man Tjerk Lammers in De Telegraaf bekend dat Kemp in coma werd gehouden. Begin januari deelde hij dat de schade aan de hersenen van Kemp zo groot was, dat zij binnen afzienbare tijd zou komen te overlijden.

