Zorgen om drug 3-MMC: gemiddeld vier vergiftigingen per week

Het aantal meldingen van vergiftigingen met de drug 3-MMC is flink toegenomen. In 2023 verdubbelde het aantal vergiftigingen ten opzichte van een jaar eerder. Dat staat in het jaaroverzicht van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).

Zorgverleners belden vorig jaar 202 keer over de inmiddels verboden designerdrug naar het centrum. Dat komt neer op gemiddeld vier keer per week.

3-MMC sinds 2021 verboden

De toename is opvallend want 3-MMC, ook wel bekend als ‘poes’ of ‘miauw’, is sinds 2021 verboden in Nederland. Nadat dit verbod inging, daalde het aantal meldingen een beetje, maar vorig jaar kwam er een recordaantal meldingen binnen.

Wat de stijging ondanks dat verbod veroorzaakt is volgens het centrum niet duidelijk. „Maar er zijn wel aanwijzingen dat een groep gebruikers 3-MMC overmatig en langdurig gebruikt”, legt professor Dylan de Lange van het NIVC toe. Ook komen de meldingen uit het hele land, terwijl de drug eerder vooral in het oosten werd gebruikt.

Opiumwet omzeilen

3-MMC is een designerdrug. Dit soort drugs imiteren de effecten van ‘reguliere’ drugs, maar omzeilen wel de Opiumwet omdat de samenstelling net iets anders is. 3MMC is inmiddels dus wel aan de lijst van verboden middelen toegevoegd.

„De werking van 3-MMC lijkt op die van amfetamine en MDMA. Gebruikers voelen zich energiek en euforisch. Maar het kan ook tot een versnelde hartslag, hogere bloeddruk en oververhitting leiden. In veel gevallen moet de patiënt worden opgenomen”, aldus De Lange.

Populaire uitgaansdrug

Eerder dit jaar meldde verslavingsinstituut Trimbos al dat 3-MMC steeds populairder wordt onder het uitgaanspubliek. Het gebruik is tussen 2020 en 2023 verdrievoudigd, zo bleek uit onderzoek. Een op de drie deelnemers gaf aan weleens 3-MMC te hebben gebruikt. In 2020 was dat bijna 9 procent.

Uit het rapport van het NIVC blijkt verder dat ook het aantal vergiftigingen door ketamine omhoog ging. Vorig jaar werden er 300 keer problemen gemeld na recreatief gebruik van de drug. Bij langdurig gebruik kan ketamine zorgen voor plasklachten en permanente schade aan de blaas.

