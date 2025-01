Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jack van Gelder wil tank over Extinction Rebellion zien rijden

Extinction Rebellion voerde zaterdag op de A12 in Den Haag weer actie uit protest tegen de zogeheten fossiele subsidies. De politie moest XR-actievoerders voor de zoveelste keer van de weg halen en verrichtte zevenhonderd aanhoudingen. Jack van Gelder wilde daar gisteravond in talkshow De Oranjewinter wat over kwijt, want hij is er he-le-maal klaar mee. De vaste gast van Hélène Hendriks krijgt veel bijval.

Activisten van Extinction Rebellion blokkeerden zaterdag de Koningskade bij het Malieveld. Enkele meters verderop in Den Haag, op de kruising met de Zuid-Hollandlaan, hadden demonstranten fietsen op het wegdek gelegd. Verder blokkeerden demonstranten de oprit naar de A12, op de hoek van de Zuid-Hollandlaan en de Utrechtsebaan. Ambulances zouden daardoor bij hun ritten tijd verliezen.

Ook politie klaar met Extinction Rebellion

De politie vorderde de actievoerders meermaals om te vertrekken. Toen ze dat niet deden, werden waterkanonnen ingezet. Van de zevenhonderd aangehouden personen van Extinction Rebellion, werden er twaalf vastgehouden voor strafbare feiten, zoals opruiing en mishandeling.

Voorzitter Nine Kooiman van de Nederlandse Politiebond heeft geen goed woord over voor de actie van Extinction Rebellion. „Heb je de waanzin van de jaarwisseling net achter de kiezen en dan dit. Ik mis de loyaliteit naar alle hulpverleners en de creativiteit om op andere manieren je punt maken. Bizar.”

Op social media (stort)regent het doorgaans ook klachten over acties van Extinction Rebellion. De positieve reacties sneeuwen volledig onder, waardoor de boodschap dat er een einde moet komen aan fossiele subsidies amper aan bod komt.

Jack van Gelder ziet wel wat in een tank

Jack van Gelder is in De Oranjewinter nooit te beroerd om eens stevig uit te halen als hij het ergens niet mee eens is. En met Extinction Rebellion is hij het op z’n zachtst gezegd niet eens (op de manier van demonstreren in ieder geval). Hélène Hendriks vroeg aan het einde van de talkshow of iemand nog wilde afsluiten met een ergernis, bijvoorbeeld over Extinction Rebellion. Jack van Gelder haalde niet eens adem voor hij antwoord gaf: „Nou ja, daar moeten ze toch een keer met een tank overheen?” De oud-voetbalverslaggever bedoelde geen watertank. Het publiek in de SBS6-studio en andere tafelgasten barstten in lachen uit en gaven Van Gelder een luid applaus. „Dit kán toch niet?”

Hélène Hendriks zit ondertussen met haar handen voor haar gezicht en Rutger Castricum probeert de boel nog te relativeren: „Jij bedoelt toch met water eroverheen?” Van Gelder: „Maar dan met een echte spuit, niet zo van blu blu blu blup. Echt gewoon vol d’r op. Het kan niet zo zijn dat wegen geblokkeerd worden, dat ambulances er niet doorheen kunnen, vanwege mensen die er beroep van hebben gemaakt om de boel te stagneren. Het kán gewoon niet.” Presentatrice Hendriks, die de uitspraken toch echt zelf uitlokte: „Hoogste tijd om te stoppen.”

