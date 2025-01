Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening: ‘Door de hogere rente hoop ik dat sparen weer wat makkelijker gaat’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 39-jarige Sylvie, die meer hoopt te sparen dankzij een begroting én hogere spaarrente.

Naam: Sylvie (39)

Beroep: zelfstandig online communicatie specialist

Netto maandsalaris: 3500 euro

Woonsituatie: samenwonend, twee zoons (4 en 2)

De Spaarrekening van Sylvie

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Een schamele 1500 euro.”

Ben je daar blij mee?

„Nee, het is veel te weinig!”

Wat vind je van je financiële situatie?

„De afgelopen vier jaar ben ik moeder geworden van twee zoons en hoewel ik vaak hoorde dat kinderen veel geld kosten, realiseer ik me nu pas hoeveel dat eigenlijk is. Dat begon al toen ik ze inschreef voor de kinderopvang: een bedrag van 2000 euro per maand om te kunnen werken, belachelijk hoog. Maar dan zit je dus sowieso dus al aan zo’n 20.000 euro per jaar die je niet kunt sparen. Ik dacht dat dat minder zou worden nu onze oudste op school zit en naar de buitenschoolse opvang gaat, maar dat valt nog vies tegen.

Kleding en dergelijke koop ik van de kinderbijslag, ongeveer 500 euro per kwartaal. Maar ons inkomen is bijvoorbeeld weer te hoog voor kindgebonden budget, dus alle overige kosten – of eigenlijk alles buiten die 500 euro om – is voor onze eigen rekening. Plus: vaste lasten, de kosten voor onze auto – met verzekeringen en wegenbelasting ook al gauw 2000 euro per jaar. En dan hebben we nog geen kilometer gereden, hè?”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Gelukkig niet – los van onze hypotheek dan, daar staat nog iets van 70.000 euro van open. Ik moet er niet aan denken om ook nog eens een schuld te hebben, dan overzie ik het niet hoor.”

Hoe veel spaar je per maand?

„Op het moment dus vrijwel niets. Ik heb toevallig gisteren een begroting gemaakt voor het nieuwe jaar. En ik realiseer me dat er mensen zijn die het slechter treffen, hoor. Wij hebben een dak boven ons hoofd en hoeven niet op een houtje te bijten. Maar heel veel extra geld voor bijvoorbeeld een vakantie is er ook weer niet. Zo twijfelen of we dit jaar op zomervakantie moeten gaan – terwijl de oudste nog niet leerplichtig is en vakanties nog relatief goedkoop zijn.

Maar goed, die begroting dus. Ik deed dat te weinig, dingen begroten, ik pinde gewoon als ik iets nodig had. Maar nu ik zo zwart op wit zag wat het leven eigenlijk kost, vond ik dat best deprimerend. Terwijl we vroeger geregeld uit eten gingen en twee keer per jaar op vakantie gingen. Dat voelt nu als een vér verleden. Ik vraag me ook af: hoe doen andere gezinnen dit? Die gaan allemaal maar op vakantie, ook als ze nóg meer kinderen hebben, leven het goede leven… hoe dan?”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ja, als ik toch ergens te weinig geld voor heb, of niet helemaal uitkom, dan maak ik heel makkelijk 100 euro over – al heb ik dus weinig marge om dat onbeperkt te kunnen doen.”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Ik denk dat wij nog echt wel op boodschappen kunnen besparen. Nog eenvoudiger eten, dus gewoon een avg’tje, en niet tussendoor steeds naar de supermarkt om nog iets kleins te kopen – en vervolgens wéér 20 euro uitgeven. Als je dat drie dagen achter elkaar doet, ben je zo weer 60 euro verder.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik zou wel meer spaargeld willen hebben. Het liefst een buffer van minstens 30.000 euro. En een hypotheekvrij huis – zodat er echt geen zorgen zijn of we hier kunnen blijven als één van ons minder of geen werk heeft. Verder heb ik een online bank ontdekt die een spaarrente heeft van 3,3 procent – dat is voor het eerst dat je best weer wat rente over je spaargeld krijgt. Dus ik ga daar deze week een rekening openen en hoop op die manier ook wat extra geld te innen. En verder gewoon heel zuinig aan doen, dus. Mega saai, maar het ontzorgt wel – in elk geval tot die kinderopvangjaren voorbij zijn.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

