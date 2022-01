Storm Corrie trekt morgen over Nederland: windkracht 9 verwacht

Morgen geldt voor heel Nederland code geel vanwege zware windstoten. Storm Corrie trekt vanaf morgenochtend over ons land en daarom heeft het KNMI voor heel Nederland code geel afgegeven. In de kustprovincies en rond het IJsselmeer kunnen zware windstoten voorkomen tot 110 kilometer per uur.

Gisteren liepen er ook al veel huizen schade op en vielen er bomen om in Groningen en Friesland. Op de Wadden stond windkracht 8. Het KNMI gaf ook toen code geel af vanwege zware windstoten. Rond 21.30 uur trok het meteorologisch instituut de waarschuwing weer in. Morgen wordt er nog een sterkere windkracht verwacht. Dat meldt Weerplaza.

Zware windstoten van windkracht 9 verwacht

Langs grote delen van de kust wordt windkracht 9 verwacht. Vooral in de ochtend en aan het begin van de middag giert de wind flink door delen van ons land. Ook rond het IJsselmeer worden zware windstoten van windkracht 9 verwacht.

„Door de forse windkracht en zeer zware windvlagen brengt een rit over Afsluitdijk enige risico’s met zich mee, vooral voor vrachtwagens en wagens met een aanhanger”, waarschuwt Weerplaza. Ook kunnen er bomen omvallen of dakpannen van huizen waaien. In de loop van de middag neemt de storm geleidelijk af.

Derde storm met een naam

Storm Corrie is de eerste storm van dit jaar. Het is de derde storm dit winterseizoen die in Noordwest-Europa een naam krijgt. In december trokken Arwen en Barra al over het Verenigd Koninkrijk. Ook deze stormen veroorzaakten veel schade. Om officieel van een storm te mogen spreken is een windsnelheid van 75 tot 88 kilometer per uur nodig.

Naast de harde wind worden er de komende week ook veel buien verwacht. Morgen kan er regionaal ongeveer 10 millimeter regen vallen. Dinsdag regent het vooral in de ochtend. Ook verderop in de week is een paraplu nog regelmatig nodig, maar zal het minder nat zijn dan aan het begin van de week.