Ruim half miljoen euro ingezameld voor getroffenen explosies Den Haag

Ruim een half miljoen euro is inmiddels ingezameld voor de getroffenen van de explosies aan de Tarwekamp in Den Haag. Meer dan 17.000 mensen hebben een bedrag gedoneerd op doneeractie.nl.

Vrijwilligers van de initiatiefnemende organisatie, Lichtpuntjes van Mariahoeve, noemen het „hartverwarmend”.

Den Haag

Lichtpuntjes van Mariahoeve, een lokale vrijwilligersorganisatie, ondersteunt in samenwerking met andere lokale partijen de getroffen bewoners die alles zijn kwijtgeraakt. Dit doen de vrijwilligers in Den Haag op dit moment door het leveren van basismiddelen zoals warme kleding, voedsel, verzorgingsproducten, schoolspullen en medicijnen.

„Maar dit is maar het puntje van de ijsberg, er is veel meer hulp nodig om het leven van deze gezinnen opnieuw op te kunnen bouwen. De getroffen gezinnen zijn alle persoonlijke bezittingen kwijtgeraakt en kunnen uw steun hard gebruiken”, klinkt het.

Roodgloeiend

Volgens Annabel, een van de vrijwilligers bij de organisatie, staat de telefoon inmiddels roodgloeiend. „Nu ben ik dus ineens even telefoniste. Want het is zó druk. De telefoon staat roodgloeiend, mensen bellen met de vraag: ‘Wat kunnen we doen?’ Het loopt storm. De hulp is immens, en de inloop hier ook. Ik kon net niet eens degene die ik aan de telefoon had, verstaan”, vertelt ze tegen RTL Nieuws.

Dat er zo snel zoveel geld in gezameld is voor de getroffenen in Den Haag, noemt Annabel „hartverwarmend”. „Er is iets heel ergs gebeurd, en dan is het zo mooi dat zo veel mensen, uit het hele land, ons willen steunen.”

Ook vrijwilliger Patricia is er „stil van”, zo zei ze gisteravond bij talkshow Bar Laat. Volgens haar is het geld in eerste instantie bedoeld voor acute hulp omdat sommige getroffenen niets meer hebben. Het kan dan gaan om laptops, telefoons of simkaarten. Volgens Patricia wordt in een later stadium gekeken naar „een goede verdeelsleutel” om het geld over de getroffen huishoudens te verdelen.

Eén gezin

Bij de explosies van zaterdagochtend aan de Tarwekamp in Den Haag kwamen zes mensen om het leven. Van vier slachtoffers is de identiteit bekend. Drie van de slachtoffers komen uit een gezin: De 45-jarige vader, de 41-jarige moeder en de 17-jarige dochter kwamen om het leven, alleen het 8-jarige zoontje heeft het overleefd.

Naast de drie gezinsleden uit Den Haag overleed ook een 31-jarige man uit Voorburg.

