De Spaarrekening van Joy: ‘Dat weekendje weg kostte al 450 euro’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 24-jarige Joy, die als student veel uitgeeft en weinig spaargeld heeft.

Naam: Joy (24)

Studeert: rechten

Netto inkomen: 1300 euro (bijbaantje en lening)

Woonsituatie: woont op kamers

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Er staat 500 euro op.”

Ben je daar blij mee?

„Niet echt, ik zou willen dat er meer op stond, maar dat zit er nu niet in.”

Want?

„Ik studeer nog, ik zit in het laatste jaar van mijn rechtenstudie. Het leven als student is behoorlijk duur. Kijk alleen al naar mijn huur, die is 600 euro per maand – en dat is dan nog ‘goedkoop’, maar boodschappen en verzekeringen komen er ook nog bij. Ik kom dan makkelijk aan de 1000 euro qua maandelijkse vaste lasten. Nou leen ik wat bij en heb ik een bijbaantje in de horeca, dus ik kan het wel bekostigen en hou zelfs een paar honderd euro per maand over. Alleen: ik wil ook wel wat leuks kunnen doen. Uit eten met vriendinnen, een weekendje weg, op vakantie, kleding kopen… dus daar gaat al mijn geld maandelijks naar uit.”

Heb je overwogen om ook iets opzij te zetten als je maandelijks toch nog wel wat overhoudt?

„Ja, zeker – ik weet heus wel dat het verstandiger zou zijn om ook wat opzij te zetten. En dat doe ik ook wel hoor, soms 50 euro, soms 100 euro. Die 500 euro is wat dat betreft best hoog voor mijn doen. Maar ik heb ook zoiets van: ik leef nu. Als ik straks ben afgestudeerd en een goedbetaalde baan heb, kan ik altijd nog volwassen worden en zuiniger of financieel efficiënter gaan leven.”

Haal je dan nog weleens geld van je spaarrekening?

„O, jazeker. Ik was vorige maand een weekendje naar Maastricht met een vriendin. Maar hotels zijn best duur, want we hadden echt geen super chic hotel, maar betaalden alsnog 200 euro voor een kamer – daar zat niet eens ontbijt bij. Met eten, shoppen en drankjes was ik nog eens 250 euro kwijt. En dan ben je er maar twee dagen in totaal. Nou had ik die kamer al eerder betaald, dus het deed minder pijn in mijn portemonnee op dat moment, maar bijna 500 euro voor een nachtje weg is behoorlijk aan de prijs. Toen heb ik ook wel iets van 200 euro van mijn spaarrekening gehaald.”

Heb je daarnaast nog schulden? Zo ja, maak je je zorgen daar zorgen over?

„Mijn studieschuld. Ik leen niet maximaal, maar zit toch wel aan de 15.000 euro als ik ben afgestudeerd. Ik maak me er nog niet echt zorgen over, de rente is natuurlijk laag, maar ik hoop niet dat het me in de toekomst gaat belemmeren. Dat ik er bij het kopen van een huis later spijt van krijg. Al is 15.000 euro dan alsnog een schijntje – ik heb medestudenten die zo aan de 40.000 euro schuld zitten.”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Die vaste lasten, terwijl ik helemaal geen grote kamer heb en niet eens in het centrum van de stad woon – daar zijn de prijzen helemaal onbetaalbaar.”

Wat is je beste financiële tip?

„Ik heb eerlijk gezegd geen ‘wijs’ financieel advies, want mijn motto is momenteel vooral ‘carpe diem’. Maar hoewel ik zelf natuurlijk een studieschuld heb, zou ik het anderen niet aanraden om geld te lenen. Of om kleding te kopen op afbetaling of iets dergelijks. Zo’n studentenlening is nog te overzien, maar ga je echt op de pof leven, dan is het einde zoek en val je alleen maar dieper in zo’n web van schulden en ben je verder van huis.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

