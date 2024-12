Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Net als vorig jaar was 2024 een nat jaar: ‘Twee jaar zoveel regen achter elkaar is uniek’

Dit jaar was, opnieuw, een uitzonderlijk nat jaar. Als de huidige weersverwachtingen uitkomen, eindigt 2024 als derde in de lijst van natste jaren ooit gemeten, meldt Weeronline. In dat geval is er dit jaar gemiddeld over het hele land 1060 millimeter regen gevallen.

Het natste jaar ooit gemeten was 2023, met 1151 millimeter neerslag.

Regen, regen en nog meer regen

Het is volgens Weeronline uniek dat het twee jaar achter elkaar zo veel regent. De meeste neerslag viel dit jaar in de kustgebieden. De plaats met de meeste regen dit jaar was Bergen in Noord-Holland, waar 1206 millimeter viel.

De natste maand in 2024 was volgens de weerdienst mei met 124 millimeter. Dat was direct ook de natste maand ooit gemeten in ons land. Normaal gesproken valt in mei 58 millimeter regen. De meeste regen viel in delen van Brabant en Limburg, namelijk 180 tot 210 millimeter.

In maart viel dit jaar slechts 48 millimeter regen, terwijl normaal gesproken 58 millimeter valt in die maand. Dat was daarom de droogste maand van het jaar.

🌧️ Wordt het dit weekend en begin volgende week ook regenachtig? Vandaag begon fris. De temperaturen schommelen in het land rond de 1 en 4 graden en ook de zon laat zich weinig zien, zo meldt Weeronline. In de loop van de middag is er op veel plekken kans op lichte regen en loopt het kwik licht op tot zo’n 3 tot 8 graden. Morgen is het echter iets warmer en blijft het op de meeste plekken droog. Met zo’n 6 tot 9 graden wordt het een zachte dag voor midden december, wanneer eerder vaak temperaturen van rond de 6 graden werden gemeten. Wel blijft het wederom bewolkt en grijs. Die bewolking houdt ook het begin van komende week aan. Met temperaturen die oplopen tot 11 graden wordt het warm. De een-na-laatste week van december begint in ieder geval niet winters.

Ook sneeuw telt mee

Maar niet alle neerslag viel in vloeibare vorm. In januari viel sneeuw en kwam het ook tot ijzel. In de avond van 11 januari en de daaropvolgende nacht gold code oranje voor gladheid door ijzel in de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Later die maand kleurden sneeuwbuien het land op veel plaatsen nogmaals wit en dat leverde ook gladheid op.

Nog niet heel lang geleden, in november, hadden we ook te maken met wat winterse neerslag. Maar of we een witte kerst kunnen verwachten dit jaar? Die kans is niet heel groot, meldde Metro eerder, en ligt op zo’n 15 procent.

Eerdere records

Het is pas de vijfde keer dat de grens van 1000 mm gemiddeld over het land gepasseerd wordt. Eerder gebeurde dat dus in 2023, maar ook in 2001, 1998 en 1966.

Vorige Volgende

Reacties