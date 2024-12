Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In de file voor je rijbewijs: zo (ellenlang) moet je nu wachten voor afrijden

Eindelijk… eindelijk krijg je van je rijinstructeur te horen dat je ‘op mag voor je rijbewijs’. Kom maar op, denk je dan: voorbij zijn die toch wat vervelende rijlessen, tijd voor het echte werk in misschien wel je eerste eigen auto (of nog net goedgekeurd wrak). Helaas, je moet voor het afrijden momenteel ellenlang wachten. De reden? Te weinig personeel.

Ook het komende jaar zal de wachttijd voor rijexamens veel langer zijn dan de zeven weken die dat maximaal mag zijn. Hoe lang precies is nu niet te zeggen, maar dat het minstens een week of twaalf duurt voor je je rijbewijs (hopelijk) bij het gemeentehuis kunt ophalen, is wel zeker. Dat blijkt namelijk uit een brief die het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) en rijscholenkoepel KRV naar het ministerie van Infrastructuur hebben gestuurd.

In oktober was er ook al ‘wat minder nieuws’ over het halen van het rijbewijs. Je raadt het misschien al: rijlessen en vervolgens afrijden wordt fors duurder.

Rijbewijs halen vooral in de Randstad een langdurige ramp

Het CBR en KRV zetten in de brief naar het ministerie uiteen, zo meldde De Telegraaf vanmorgen, hoe ze het systeem rond rijexamens op de schop willen gooien. De instanties accepteren daarbij dat leerlingen zeker twaalf weken moeten wachten.

Wie nu in meerdere steden een rijexamen aanvraagt, is in mei of zelfs juni aan de beurt. Het lukt het CBR onder leiding van oud-politicus Alexander Pechtold maar niet om de eindeloze wachttijden terug te dringen. Met name in de Randstad is de leerling op weg naar het felgeerde rijbewijs de klos.

‘Personeelstekort niet op te lossen’

Rijscholenkoepel KRV legt zich neer bij die lange wachttijd. „Het personeelstekort is simpelweg niet op te lossen, dus gaan we er vanuit dat de wachttijd twaalf weken zal blijven”, zegt voorman Jos Vaessen. Om toch de wachttijd iets te beperken, gaat het systeem van examens aanvragen op de schop. Voortaan moeten examens op naam worden aangevraagd om zogenoemde no-shows te voorkomen. Een eventueel herexamen kan dan binnen vier weken volgen, in plaats van de huidige acht.

Wachten op je rijbewijs?

Tip: je kunt tijdens het ellenlange wachten op je rijexamen en rijbewijs altijd via NPO Start de serie De Rijles even terugkijken. Metro schreef in tv-rubriek Blik op de Buis over de lessen en leerlingen die je daarin ziet. Naast pittige tot soms ellendige persoonlijke verhalen, zijn in de reeks uitspraken (of uitroepen) als ‘Oh my God, dit wil ik niet’ te horen. Van een rijinstructeur krijg je te horen waarom je voor het afrijden een banaan moet eten. Op weg naar het afrijden kun je bij het kijken naar De Rijles in ieder geval denken: ‘Dat kan ik beter’.

Vorige Volgende

Reacties