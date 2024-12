Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Steeds meer arme gezinnen met jonge kinderen wonen in een (te) klein huis

Uit nieuw onderzoek blijkt dat steeds meer gezinnen met lage inkomens in Nederland in een (te) klein huis wonen in Nederland. Dit kan volgens de onderzoekers „nadelige gevolgen hebben” voor de „gezondheid, ontwikkeling en het welbevinden” van de kinderen, zo schrijft het duo in het onderzoek.

In 2022 woonde 12 procent van de gezinnen met een kind jonger dan vijf jaar in een te klein huis, blijkt uit cijfers. Deze gezinnen hadden gemiddeld slechts 16 vierkante meter woonruimte per persoon. Ter vergelijking: gezinnen in niet-overbezette huizen hadden gemiddeld 37 vierkante meter per persoon.

Gezinnen in kleine huizen

Onderzoekers Joeke Kuyvenhoven en Daniël van Wijk onderzochten wat voor gezinnen in de periode van 2012 tot en met 2022 in overbezette huize woonden. Met overbezette huizen bedoelen zij woningen met minder dan 20 vierkante meter per persoon.

Dat ging in 2022 dus om 12 procent. In de tien jaar ervoor is het totaal aantal gezinnen in een kleine woning in Nederland redelijk stabiel gebleven. Maar onder de laagste inkomensgroep is juist wel een stijging te zien. Onder deze groep is het aandeel dat overbezet woont toegenomen van 33 procent in 2012 tot 39 procent in 2022. Hierbij gaat het in een op de tien gevallen om gezinnen met jonge kinderen.

Groeiende ongelijkheid

„Achter dit stabiele gemiddelde schuilt echter een groeiende ongelijkheid”, concluderen de onderzoekers. „Het lijkt er daarmee op dat vooral gezinnen met lage inkomens zijn getroffen door de wooncrisis en nu meer dan voorheen in een krappe woning wonen.”

Volgens het duo heeft dit op lange termijn mogelijk gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen die opgroeien in overbezette woningen, bijvoorbeeld op het gebied van schoolprestaties of gezondheid. „Doordat overbezetting steeds sterker verbonden is met het inkomen van gezinnen, speelt overbezetting mogelijk ook een steeds grotere rol in de ongelijke kansen van kinderen uit verschillende sociaaleconomische milieus.”

