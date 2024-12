Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Jongen Zonder Gisteren: wakker worden terwijl je geheugen helemaal weg is

Het is werkelijk niet voor te stellen en een gruwelidee: je geheugen compleet kwijt raken. De hele geschiedenis van je leven niet meer weten… Het overkwam Jur Deitmers in 2017 toch, toen hij nog maar 21 jaar was. Op tv is nu een docu-serie over het wonderlijke en toch ook angstaanjagende verhaal te zien en kijkers waren gisteravond behoorlijk onder de indruk.

Voor wie het verhaal van Jur Deitmers helemaal niet kent en van bovenstaande schrok: het is (enigszins) goedgekomen. De geboren Haarlemmer heeft zijn geheugen terug, al gaat het niet verder dan zeven jaar geleden. Alles vóór zijn ziekte is dus weg, in dichte mist gehuld. Omroep WNL en televisiemaker Ivo Niehe vonden het verhaal over het complete verlies van een geheugen (iets heel anders dan dementie) zo bijzonder, dat zij nu een drieluik hebben gemaakt. De Jongen Zonder Gisteren is de treffende titel van de aangrijpende serie.

Ivo Niehe vond het ingrijpend

Ivo Niehe is trots dat hij het verhaal over Jur Deitmers, die zijn geheugen verloor door een ernstige hersenvliesontsteking, op de buis mag brengen: „Dit is een van de meest ingrijpende producties uit mijn inmiddels 50-jarige televisiecarrière.”

Eerder dit jaar maakte WNL overigens ook een podcast over de bizarre geheugen-story:

Geheugen kwijt door hersenvliesontsteking

De eerste aflevering ging gisteravond over het moment dat Jur Deitmers zijn geheugen kwijtraakt. Op dat moment staat de jonge Harvard-student met grote verwachtingen vol in het leven van Boston. Hij is intelligent, ambitieus en heeft een brede vriendenkring. Maar tijdens een vakantie in Mexico gaat het mis. Jur voelt zich ziek, heeft hoofdpijn en is misselijk. Hij vertoont verward gedrag en pas na uren wordt hij opgenomen in een kliniek in Mexico. Daarna wordt hij met spoed overgevlogen naar San Diego, waar blijkt dat hij een ernstige hersenontsteking heeft.

Door verlies van geheugen herkende Jur zijn moeder niet

Jur Deitmers balanceert in San Diego op het randje van de dood en moet vechten voor zijn leven. Na vijf en een halve week hoogspanning, waarin hij nauwelijks aanspreekbaar is, komt de jonge student langzaam weer bij. Maar dan blijkt dus dat zijn complete geheugen is gewist. In De Jongen Zonder Gisteren zijn veel momenten indrukwekkend, maar vooral de hereniging met verschillende familieleden is dat. Juist omdat er geen enkele herkenning is.

Hij weet bijvoorbeeld niet wie de vrouw aan zijn bed in Amerika is, maar het is toch echt zijn moeder. Met een leeg geheugen mag hij uiteindelijk terug naar Nederland, waar hij op Schiphol ook weer door twee totale onbekenden wordt onthaald. Het zijn z’n jongere broer en zus.

📘 Boek over geheugenverlies Over het geheugenverlies van Jur Deitmers is eerder ook een boek verschenen (hij is zelf de auteur). De titel is hetzelfde als de docu, De Jongen Zonder Gisteren. Naast het verhaal van wat hem is overkomen, lees je ook inzichten uit de neurowetenschap, psychologie en filosofie. Deitmers vertelt ook hoe hij nu naar de wereld en naar ons kijkt.

Geen geheugen, maar wel piano spelen

Wat al helemáál bijzonder is in aflevering één, is als Deitmers in het ziekenhuis een piano ontdekt. Oneindig speelt hij hetzelfde stukje, tot hij het weer helemaal in de vingers heeft. Het blijkt een klassiek stuk dat hij onder meer op de begrafenissen van zijn opa’s uitvoerde. De Amerikaanse artsen staan voor een raadsel. Blijkbaar ‘doet’ een deel van het geheugen dat piano spelen onthoudt het nog. Deitmers vader kijkt net zo verbaasd toe. Ook zie je de patiënt naar zijn eigen Facebook-vrienden turen. Hij wil ze ‘leren kennen’. Zoals dit artikel begon: het is werkelijk niet voor te stellen.

Ivo Niehe beëindigde de uitzending gisteravond met slecht nieuws en laat de kijkers tot komende zondag in spanning. Wat het geheugen en de ziekte van Jur Deitmers betreft, hebben we blijkbaar alles nog niet gezien. Niehe: „Maar dan slaat het noodlot opnieuw toe. Nu op nog onbarmhartigere manier dan in Amerika.”

Kijkers onder de indruk

De Jongen Zonder Gisteren is op sociale media gisteravond, ondanks bijna 800.000 kijkers, niet heel veel besproken. Mensen die wel iets op X over de docu over het geheugenverlies plaatsten, zijn stuk voor stuk diep onder de indruk. „Dit komt binnen”, klinkt er bijvoorbeeld.



Zit soms met een brok in de keel naar de docuserie De jongen zonder gisteren te kijken over het geheugenverlies van Jur Deitmers agv een ernstige hersenontsteking. #dejongenzondergisteren pic.twitter.com/4XP1SfRxPC — Elsschot🌍🇳🇱🇪🇺 / @elsschot.bsky.social (@marcelbar8) December 1, 2024



Een indrukwekkende uitzending op NPO1 #De jongen Zonder Gisteren. Het blijkt wel weer dat gezondheid een groot goed is … — Wouter Mout (@WouterMout) December 1, 2024



De Jongen Zonder Gisteren kun je terugkijken via NPO Start. WNL zendt de afleveringen 2 en 3 op zondag 8 en zondag 15 december uit (21.25 uur op NPO 1).

