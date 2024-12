Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zeker één dode door explosie in Den Haag, kans op overlevenden ‘zeer gering’

Het is nog onbekend hoeveel mensen onder het puin liggen van de portiekflat aan de Tarwekamp in Den Haag waar vanochtend een zeer zware explosie was. Wel is het volgens burgemeester Jan van Zanen duidelijk dat er voor hen een „geringe kans op overleven” is, zei hij tijdens een persconferentie. „We houden rekening met het zwartste scenario.”

Tijdens de zoekactie is een lichaam geborgen bij de portiekflat waar de explosie was. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.

Explosie in Den Haag

Door de explosie raakten drie mensen gewond. Eén van hen zou er niet goed aan toe zijn. Eerst werd gemeld dat er vier gewonden waren, onder wie een kind. Nu blijkt dat het kind wel werd meegenomen in de ambulance, maar toch niet gewond bleek te zijn.

‘Situatie is dermate ernstig’

„De tijd verstrijkt en de situatie is dermate ernstig”, zei Van Zanen. „We moeten er rekening mee houden dat de kans om nu nog overlevenden aan te treffen zeer gering zal zijn.”

Hulpdiensten zoeken zeker nog de hele nacht door naar mogelijke slachtoffers onder het puin. Van Zanen zei dat de operatie begon als reddingsoperatie, maar dat inmiddels sprake is van „een bergingsoperatie”.

Politie zoekt auto die 'zeer hard' weggereden zou zijn van explosie Kort na de explosie zou een auto „met zeer hoge snelheid” weggereden zijn, meldt de politie. Zij zijn op zoek naar mensen die de auto hebben zien rijden of die camerabeelden daarvan hebben. Een politiewoordvoerder ter plekke zegt dat de info over de auto binnenkwam via „getuigen”. Wat voor merk de auto heeft, is niet bekend. Ook over de inzittende of inzittenden is niets bekendgemaakt.

Een kleine en grote explosie

Er waren „een kleine en een grote explosie en daarna brand”. De burgemeester wilde niet ingaan op de volgorde of oorzaak van de knallen. Volgens ooggetuigen die voor de camera van verschillende media spraken ging het inderdaad eerst om een kleine explosie, gevolgd door een zwaardere.

De Haagse burgemeester bezocht eerder vandaag de plek waar de explosie plaatsvond en brand uitbrak. Vervolgens bracht hij complimenten over aan de hulpdiensten. Later bezocht hij bovendien buurtbewoners die in de wijk Mariahoeve zijn opgevangen in het stadsdeelkantoor.

Het gebeurde rond 06.15 uur. Vijf bovenwoningen van de portiekflat zijn verwoest.

