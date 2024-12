Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Van Dale over in het water gevallen Woord van het Jaar-verkiezing door felle discussies online: ‘Echt onprettig’

Het is slecht nieuws voor de Nederlandse taal dat de Woord van het Jaar-verkiezing werd afgelast vanwege de reacties op sociale media, zegt Van Dale-hoofdredacteur Ton den Boon. De genomineerde woorden lokten zulke reacties uit dat Van Dale het winnende woord zelf maar koos – eentje die niet tussen de nominaties stond.

„We zagen dat op sociale media campagne werd gevoerd voor bepaalde woorden, of tegen bepaalde woorden. Dat nam echt onprettige vormen aan”, vertelt Den Boon vandaag in het radioprogramma De Taalstaat.

Woord van het Jaar-verkiezing 2024

Onder meer de woorden AI-washing, burn-outbureaucratie, pieperaanval, sjoemelscooter en transitiespijt waren genomineerd in de verkiezing. Met name transitiespijt maakte veel los op sociale media, vertelt Den Boon. „Daarvan werd gezegd vanuit de transgemeenschap dat het een woord uit de conservatieve hoek zou zijn dat bedoeld is om transmensen te framen. Toen werd opgeroepen om niet op dat woord te stemmen, waarop vervolgens andere groepen opriepen om daar juist wel op te stemmen.”

Volgens critici had Van Dale niet zo’n gevoelig woord moeten nomineren, maar daar is Den Boon het niet mee eens. „Transitiespijt is een gewoon omschrijvend woord”, aldus Den Boon. „Het is wel zo dat we de gevoeligheden rond dit woord niet kenden. Het is nooit onze bedoeling geweest om daar mensen mee te kwetsen.”

Neutrale rol

Volgens Den Boon hebben samenstellers van woordenboeken een neutrale rol. „De taak van een woordenboekmaker is dat wij woorden signaleren, registreren en neutraal beschrijven”, vertelt Den Boon in De Taalstaat. „En niet dat wij die woorden beschrijven vanuit een bepaalde politieke visie.”

Het woordenboek besloot daarop om zelf het woord polarisatie als Woord van het Jaar uit te roepen. „Het is een woord dat het jaar zowel in de politiek als elders in de maatschappij typeert. En ook deze verkiezing.”

Verkiezing volgend jaar

Of er volgend jaar weer een Woord van het Jaar-wedstrijd is, weet Den Boon nog niet vanwege dit voorval. „We gaan daar eventjes goed over nadenken, maar we zijn creatief genoeg om eventueel een alternatief te bedenken.”

