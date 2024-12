Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mama gaat op date: ‘Ik stond op het punt om hem een klap te geven’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen. Deze week het verhaal van Maike (40), die woest haar spullen pakte tijdens haar date.

„Maar liefst vijf jaar duurde het voordat ik na mijn relatiebreuk de ballen had om te gaan daten. Niet zo gek ook: de vader van mijn twee kinderen ging er nog geen drie maanden na de geboorte van onze jongste vandoor met de onderbuurvrouw – ze bleken al twee jaar een affaire te hebben. Vervolgens stond ik met mijn koffers, kleuter en baby bij mijn ouders op de stoep.

Opnieuw beginnen

Ik was meer dan welkom. Toch vond ik het fijn dat ik na een paar maanden een plekje voor mezelf vond. Ik wilde opnieuw beginnen, maar merkte al snel dat ik mentaal een flinke knauw had gekregen door het gebeuren met mijn ex. Mannen? Ik vertrouwde ze voor geen cent. Bovendien bleken de mannen waar ik afspraakjes mee had stuk voor stuk horken te zijn. Martijn, een 43-jarige Brabander die ik via een datingapp leerde kennen, spande de kroon.

Vanaf het moment dat ik bij hem aanschoof in het dorpscafé waar we hadden afgesproken, voelde ik al dat er geen klik was. Eerlijk is eerlijk, met zijn groenblauwe ogen, donkerblonde haar en een stralend gebit was hij absoluut aantrekkelijk. Maar zoals het gezegde gaat: ‘Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding.’

Zo praatte hij non stop over zichzelf, keek hij me geen moment in de ogen en vroeg hij mij nauwelijks wat. Tot zijn blik na ongeveer een halfuur ratelen naar mijn borsten trok en daar bleef hangen. ‘Zeg’, begon hij. ‘Misschien een gekke vraag hoor, maar geef jij nog borstvoeding? Je borsten ogen zo stevig!’

Verbijsterd

Ik had een paar seconden nodig om te beseffen wat hij nu eigenlijk zei. Vervolgens werd ik laaiend, want één: ik had de leeftijd van mijn kids genoemd, dus hij had kunnen weten dat ik geen borstvoeding meer geef. En twee: waar haalde hij überhaupt het lef vandaan om zomaar over mijn borsten te beginnen? Ik kom hem wel voor zijn kop slaan. Waar was al het respect gebleven?

‘Dat gaat jou helemaal niets aan!’, reageerde ik verbijsterd. Ik stond op, pakte mijn jas en besloot er meteen vandoor te gaan.

Ongelezen berichtjes

Martijn heeft me nog een aantal keer geprobeerd te bellen en ook staan er nog zestien ongelezen berichtjes open. Maar eerlijk? Ik heb helemaal geen zin om uit te leggen waarom ik woest ben weggelopen. Want als ik één ding heb geleerd uit mijn vorige relatie, dan is het dat ik mijn gevoel moet volgen. En een relatie krijgen met de zoveelste hork? Mij niet bellen…”

