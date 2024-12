Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Halina Reijn miste vaak een intimiteitscoach op set: ‘Je kent de grenzen van je tegenspeler niet’

Het feit dat er een intimiteitscoach aanwezig was bij de opnames van Babygirl, zorgde er volgens Halina Reijn voor dat zij „extremere seksscènes” kon draaien. Dat zegt de regisseur van de film tegen platform IndieWire.

In Babygirl begint een succesvolle zakenvrouw (Nicole Kidman) een affaire met haar jongere stagiair (Harris Dickinson).

Intimiteitscoach op de set

Reijn, als regisseur eerder ook goed voor de opvallende horror Bodies Bodies Bodies, pleitte voor een intimiteitscoach op de set, omdat ze die als actrice zelf miste. „Ik heb vroeger veel mannen in North Face-jassen op hoge stoelen zien zitten die pizza aten, terwijl ik als een schildpad op m’n rug rondkroop. Ik haatte dat gevoel”, zegt de Nederlandse regisseur.

„Ik dacht vaak: ‘Wat de fuck doen jullie in die stoel?’ Ik voelde soms het genot van de macht die ze hadden als ze zeiden dat ik maar wat moest proberen, terwijl er niets op papier stond. Het enge daarvan is dat je de grenzen van je tegenspeler niet kent, dat is ontzettend traumatiserend. Ik ben daarom geobsedeerd door intimiteitscoaches. Ik wilde dat ik er eentje als actrice had gehad, maar helaas waren ze nergens te bekennen.”

Extreme seksscènes

Volgens Reijn kun je met een intimiteitscoach op de set, die toeziet op het spelen van intieme scènes en waar nodig tips of advies geeft, „extremere seksscènes” draaien die „veel gewaagder” ogen dan wanneer er geen intimiteitscoach aanwezig is. Het idee dat acteurs zelf maar moeten uitzoeken hoe ze zulke scènes spelen, vindt Reijn „zo’n gedateerd idee”.

„Ik ben er echt tegen”, vervolgt de 49-jarige regisseur. „Ik ben ook tegen mensen die zeggen dat hun acteurs geen intimiteitscoach willen. Dat slaat nergens op. Het is ook voor je eigen veiligheid als regisseur en voor iedereen. Wat als er een misverstand is? Dan is het gewoon goed om zo’n persoon op de set te hebben.”

