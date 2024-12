Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Werkt het verbod op gratis plastic tassen dan echt? 77 procent van Nederlanders gebruikt herbruikbare tas tijdens winkelen

Betalen voor plastic tassen: we moeten het al sinds 2016. Waar veel mensen eerst nog twijfelden over het nut ervan, gebruikt het merendeels inmiddels een herbruikbare tas. Zo blijkt uit een nieuw onderzoek van Supporter van Schoon.

Supporter van Schoon gaat zelf een stap verder en denkt dat de eenmalige plastic tas straks voorgoed uit het straatbeeld is verdwenen.

Herbruikbare tas

Aan het onderzoek deden ruim 1000 mensen mee. Daaruit bleek dat de helft vaker een herbruikbare tas gebruikt dan twee jaar geleden. Bij het doen van boodschappen gebruikt zelfs 86 procent van de ondervraagden een herbruikbare tas en bij het winkelen van kleding gaat het om 70 procent. In overige winkels laat 77 procent van de Nederlanders een plastic tas achterwege.

Verder ondervond Supporter van Schoon dat twee derde van de Nederlanders tot wel tien herbruikbare alternatieven in huis heeft. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld een opvouwbare tas, een linnen of katoenen tas, een rugzak, een krat of doos en fiets- of brommertassen.

Gender

En gender? Dat blijkt ook een rol te spelen. Meer vrouwen dan mannen gebruiken namelijk een herbruikbare tas. Het gaat om 92 procent van de vrouwen die tijdens het boodschappen geen plastic tas meer gebruikt, tegenover 90 procent van de mannen.

Bij het shoppen van kleding gebruiken ook meer vrouwen een herbruikbare tas, dan dat mannen dat doen.

Plastic tas

Jarenlang heeft de plastic tas een grote rol gespeeld in ons leven, maar inmiddels is dat omslagpunt bereikt, zo ziet de CEO van Verpact (Supporter van Schoon is een initiatief van Verpact). „Het is fantastisch om te zien dat steeds meer Nederlanders kiezen voor een herbruikbare tas, niet alleen tijdens de dagelijkse boodschappen, maar ook bij kleding- en cadeauwinkels”, zegt hij tegen RTL Nieuws.

Toch gebruiken Nederlanders herbruikbare tassen nog niet voor de volle 100 procent. Dit heeft volgens het onderzoek te maken met simpelweg het soms vergeten van een (46 procent) of het doen van een onverwachte aankoop (37 procent).

Reacties