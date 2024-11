Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wetenschappers ontwikkelen nieuw soort plastic dat vanzelf oplost in zeewater

Het is een van de grootste vervuilers van deze tijd: microplastic. Maar wetenschappers hebben daar nu iets op bedacht. Ze hebben een speciaal soort plastic ontwikkeld dat vanzelf oplost in zeewater.

Het materiaal is gemaakt door een onderzoeksteam van het RIKEN Center for Emergent Matter Science in Japan en heeft een belangrijke nieuwe eigenschap: het wordt afgebroken zodra het in contact komt met zout water.

Netwerk van ‘zoutbruggen’

Dat komt omdat het plastic is gemaakt van van twee specifieke soorten moleculen, een natriumverbinding en een stof gebaseerd op guanidinium. Samen vormen deze stoffen een netwerk van zogenoemde ‘zoutbruggen’, een soort elektrisch contact tussen twee tegengestelde ladingen in een eiwit. Dit zorgt ervoor dat het plastic sterk en veerkrachtig is, maar heeft ook de eigenschap dat de zoutbruggen uit elkaar vallen zodra het in contact komt met zout water. Het materiaal lost zich daarom binnen enkele uren vanzelf op wanneer het in zeewater terechtkomt.

Volgens de onderzoekers die hun studie publiceerden in het wetenschappelijke tijdschrift Science, laat het geen schadelijk restanten achter. In de bodem degradeert het materiaal bovendien helemaal binnen tien dagen én het werkt zelfs als een soort mest omdat er tijdens het afbreekproces fosfor en stikstof vrijkomt.

Net zo sterk als normaal plastic

Het is niet de eerste keer dat er een soort plastic ontwikkeld wordt die makkelijk af te breken is, maar normaal gesproken zijn dit soort plastics heel broos. Dat geldt niet voor deze nieuwe soort plastic, die volgens de onderzoekers net zo sterk is als normaal plastic.

Het materiaal kan dan ook worden aangepast voor een heleboel verschillende toepassingen, zoals hard en krasbestendige maar ook rubberachtig. Het materiaal is volgens de onderzoekers zelfs geschikt voor 3D-printen en medische toepassingen.

En het materiaal heeft nóg een bijzondere eigenschap. Uit experimenten blijkt namelijk dat het zo’n 82 tot 91 procent van de oorspronkelijke moleculen kan worden teruggewonnen en hergebruikt.

Water moet zout genoeg zijn

Een veelbelovende innovatie dus, al zijn er ook nog veel uitdagingen. Zo kan het plastic alleen worden afgebroken en water met voldoende zout. In zoet water of water met een lagere zoutconcentratie is het mogelijk dat het materiaal niet goed oplost. Daarnaast is het normaal de vraag of het materiaal op grote schaal geproduceerd kan worden en of dat op een betaalbare manier kan.

Toch biedt de innovatie ook hoop. Microplastics vormen een steeds groter probleem. De kleine deeltjes plastic komen in de oceanen en in de bodem terecht en belanden steeds vaker in onze voedselketen. Ze kunnen zelfs in het menselijk lichaam terecht komen, zo bleek onlangs uit onderzoek van de Vrije Universiteit dat er microplastic in ons bloed zit. Eerder vonden wetenschappers al microplastics in longen, teelballen en placenta’s.

