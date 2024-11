Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kinderen vinden tweedehands cadeau prima, ouders willen juist nieuw, nieuwer, nieuwst

Hergebruik, rekening houden met het klimaat… het zijn dingen die we veel lezen. Als het echter op cadeaus voor Sinterklaas en Kerstmis in december aankomt, is er een ander verhaal. Ouders en groothouders kopen het liefst geen ‘tweedehands’. En kinderen? Die denken daar helemaal niet bij na en vinden een tweedehands cadeau eigenlijk best prima.

Veel kinderen zijn van nature aangetrokken tot speelgoed van andere kinderen, maar toch lijkt tweedehands voor papa’s, mama’s, opa’s en oma’s niet echt een keuze. Dat blijkt uit onderzoek door Panelwizard, in opdracht van Marktplaats (dat dit jaar de 25ste verjaardag vierde). De uitkomst is best opvallend. In de Metro-mailbak komen regelmatig onderzoeken terecht waaruit een voordeel voor de afzender als conclusie komt. ‘Wij van Wc-eend’ gaat bij het onderzoek van Marktplaats, het online platform dat juist over tweedehands goederen gaat, niet op.

Een jonge generatie – ouder dan kinderen – is al meerdere jaren wel dol op ‘tweedehands pareltjes‘, maar dan voor henzelf.

Tweedehands tijdens de feestdagen? Mwah…

Voor het onderzoek werden vragen gesteld aan tussen de 1100 en 1200 ouders en grootouders met (klein)kinderen van 0 tot 12 jaar. 9,7 procent van de (groot)ouders is vast en zeker van plan om dit jaar tweedehands cadeaus te geven tijdens de feestdagen. 26,5 procent overweegt het te doen, terwijl de meerderheid – 63,8 procent – van plan is nieuwe cadeaus te kopen. Toch weten de ouders wat hun kroost ook prima vindt: ruim 66 procent geeft aan dat hun (klein)kinderen net zo blij zijn met tweedehands speelgoed als met nieuw.

Het onderzoek van Marktplaats komt overigens niet helemáál uit de lucht vallen. Vandaag lanceert het platform namelijk in samenwerking met Donnie Stories een voorleesboek dat onder meer gaat over de waarde van tweedehands speelgoed. De boodschap van De Kraam van Billy moet vooral aankomen bij de voorlezers, de volwassenen. Het maakt deel uit van een bredere campagne waarmee Marktplaats een duurzaam tegengeluid wil laten horen in de aanloop naar de feestdagen.

‘Kind ziet verschil nieuw en tweedehands niet’

Tweedehands speelgoed is dus nog geen logische keuze voor veel (groot)ouders. Bijna 44 procent van de respondenten zegt dat hun (klein)kinderen geen verschil zien tussen nieuwe cadeaus en ‘tweedehands’. Bijna 9 procent verwacht dat hun kinderen teleurgesteld zouden zijn met tweedehands speelgoed. Toch geeft een grote meerderheid toch aan waarschijnlijk of zeker niet voor tweedehands te kiezen deze feestdagen. Grootouders zijn hierin het minst overtuigd. Traditionele gewoontes en praktische bezwaren blijken zwaarder te wegen dan hergebruik.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro‘s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

De belangrijkste redenen om nieuw speelgoed te kiezen

Budget: 28,2 procent heeft voldoende budget om nieuw te kopen Garantie: 26,6 procent noemt het gebrek aan garantie of retourmogelijkheden Hygiene: 25,5 procent heeft hygiënische overwegingen Gewoonte: 22,2 procent denkt er simpelweg niet aan om tweedehands te kopen Tijd: 22 procent vindt dat het te veel tijd kost om het juiste te vinden

Tweedehands voelt ongemakkelijk

Sociale druk lijkt een grote barrière voor veel ouders en grootouders. Uit het onderzoek blijkt dat ruim een kwart zich ongemakkelijk voelt bij het geven van tweedehands speelgoed. Eén op de vijf is bang voor het oordeel van vrienden of familie. Daarnaast speelt gewoonte een grote rol: 41,8 procent koopt nieuw speelgoed omdat ‘ze het altijd zo doen’, ook als tweedehands een prima optie is.

Het eerder genoemde voorleesboek De Kraam van Billy is geschreven door Lisa Maschhaupt. In het boek staat Billy centraal, die een eigen marktkraam start zodat zij en haar vriendjes allemaal krijgen wat hun hartje begeert. Maar dan wel zonder iets nieuws te kopen.

Reacties