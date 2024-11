Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat vinden Nederlanders van de terugkeer van Pieter Omtzigt? ‘Mensen wensen hem het beste, maar…’

Pieter Omtzigt keerde woensdag namens NSC per direct terug in de Tweede Kamer. De fractievoorzitter verliet Den Haag in september op doktersadvies. Hij voelt zich echter, rustig aan, weer fit genoeg om politiek te bedrijven. Wat vinden Nederlanders eigenlijk van zijn terugkeer? Opiniepeiler Gijs Rademaker zocht dat uit en maakte de uitkomst gisteravond in talkshow Beau bekend.

Pieter Omtzigt kan meteen aan de bak, want morgen wordt het tweede partijcongres van zijn regeringspartij gehouden. Voor zijn terugkeer in de Kamer gebeurde er nogal wat binnen Nieuw Sociaal Contract (NSC) – verschillende mensen stapten op – dus het zal een pittig dagje voor de Enschedeër worden.

„Zie ernaar uit het werk weer op te pakken, collega’s te zien en de schouders eronder te zetten in een pittige week”, schreef Omtzigt over zijn terugkeer op X. Hij is van plan om „rustig stap-voor-stap” weer te beginnen en de taken van het fractievoorzitterschap te verdelen met Van Vroonhoven.

24 uur peilen over Pieter Omtzigt

„Een terugkeer van iemand (Omtzigt, red.) met een burn-out, da’s toch een privé-achtige gelegenheid”, zegt Gijs Rademaker tegen presentator Beau van Erven Dorens. „Maar dit is de partijleider van een van de grootste coalitiepartijen. Het is van belang, niet alleen voor de hele NSC, maar ook voor de coalitie.” Rademakers peilde 24 uur lang over Pieter Omtzigt. „Er zitten uitkomsten bij die ik misschien niet had verwacht.”

32 procent van de ondervraagden vindt het ‘goed’ als Pieter Omtzigt op termijn weer volledig partijleider van NSC wordt. ‘Maar 32 procent’, zou je ook kunnen zeggen. 57 procent geeft als antwoordt ‘slecht plan’. Rademaker: „Mensen wensen hem het beste hè, dat zie je ook in open antwoorden. Dat is het niet, maar partijleider vinden ze geen goed idee. Het percentage geldt trouwens voor alle kiezers, dus ook mensen die bijvoorbeeld PVV of VVD stemden. 52 procent van de NSC-stemmers, net de helft, wil Omtzigt als partijleider terug. Voor de andere coalitie-kiezers geldt dat totaal niet: PVV (24 procent), VVD (28 procent) en BBB (33 procent).

https://twitter.com/rtltalkshow/status/1859668939338547233

‘Mag hopen dat ie zelf niet zit te kijken’

„Een ruime meerderheid maakt zich veel zorgen”, ziet peiler Rademaker. „Die denken ‘we hebben maandenlang met deze man geworsteld. Die problemen komen weer terug, daar gaan we weer’. Ze verwachten niet dat ze nu een heel andere man zien.” Beau-sidekick Marc-Marie Huijbregts: „Ik mag toch hopen dat ie zelf niet zit te kijken. Als je zelf na heel veel moeite terugkomt enzo en je ziet dan dat zoveel mensen denken ‘blijf maar thuis’…” Beau: „Ik zou denken: iedereen blij, want hij is iemand die de boel weer een beetje bij elkaar kan houden.” Rademaker: „Toen hij vertrok zagen we al dat een deel twijfels had of Omtzigt wel terug moest keren.”

Rademaker peilde ook over Omtzigts vervanger Nicolien van Vroonhoven. „NSC-kiezers hebben veel respect voor mevrouw Van Vroonhoven over hoe zij het gedaan heeft. Maar ook daar zie je geen vertrouwen (35 procent, red.) als het gaat om het partijleiderschap.”

‘Wat heeft Pieter Omtzigt gedaan?’

Zanger Dave von Raven van The Kik zit ook aan tafel en vraagt over Pieter Omtzigt: „Waarom is het vertrouwen in hem zo gedaald? Wat heeft hij gedaan dat het zo onwijs kut geworden is?” Gijs Rademaker: „Eigenlijk is het vertrouwen is fases gedaald. Hij aarzelde te veel, hij stapte natuurlijk uit de formatieonderhandelingen en hij had emotionele uitbarstingen.” Von Raven: „Beetje net als ik, eigenlijk.” Marc-Marie Huijbregtst stelt vast dat het beeld dat Nederland van Omtzigt heeft „een vrij labiel iemand” is.

Rademaker: „De zorgen bij NSC-kiezers zijn de afgelopen maanden steeds groter geworden. 64 procent van hen had in september zorgen over de stabiliteit van de partij, inmiddels zijn die zorgen opgelopen bij 79 procent van de mensen. Pieter Omtzigt heeft op het partijcongrens morgen iets te doen.

