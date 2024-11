Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eén op de drie middelbare scholieren kan niet goed met computers overweg, blijkt uit onderzoek

Smartphones, tablets, smartwatches of laptops. Scholieren hebben er anno 2024 op dagelijkse basis mee te maken. Toch gaat het niet goed met de digitale geletterdheid, zo blijkt uit onderzoek. Nederlandse leerlingen scoren onder het basisniveau. Eén op de drie leerlingen in het voorgezet onderwijs kan zelfs niet goed met computers overweg.

Dat blijkt uit het internationale onderzoek van ICILS (International Computer and Information Literacy Study) dat in 34 landen is uitgevoerd. ICILS is een instituut dat iedere vijf jaar de zogeheten digitale geletterdheid van jongeren wereldwijd onderzoekt. Hoe goed kunnen zij omgaan met computers?

Niet meer dan basale vaardigheden

Nederlandse jongeren in ieder geval niet zo goed. Ze presteren op dit gebied slechter dan leeftijdsgenoten uit andere landen. Nederlandse leerlingen beheersen volgens het onderzoek niet meer dan de basale vaardigheden om met computers om te gaan. Eén op de drie leerlingen snapt er zelfs te weinig van. Dit betekent dat veel middelbare scholieren vaardigheden missen om de betrouwbaarheid van digitale informatie te kunnen verwerken en beoordelen. Meisjes scoren volgens het onderzoek hoger dan jongens.

De onderzoekers hebben gemeten hoe handig tweedeklassers zijn met computers door ze opdrachten te laten maken. In de Nederland deden 1288 leerlingen op 47 middelbare scholen mee aan het onderzoek. Ze moesten bijvoorbeeld informatie over het menselijk lichaam beoordelen en in een presentatie zetten.

Nederland voorop met goede ict-voorzieningen

Nederland is niet het enige land dat matig scoort. Internationaal gezien presteert Nederland in het onderzoek rond het gemiddelde van alle andere landen die hebben deelgenomen. Als het gaat om goede ict-voorzieningen op school, zoals goede computers en snelle internetverbindingen, loopt Nederland overigens voorop. Volgens leraren en leerlingen wordt er alleen te weinig aandacht besteed aan computervaardigheden in de les.

De wetenschappers hebben ook gemeten hoe goed scholieren zijn in het oplossen van simpele programmeerproblemen. Nederlandse scholieren beheersen hier gemiddeld wel de basis van. Maar ook als het aankomt op dit zogeheten ‘computationeel denken’ worden ze voorbijgestreefd door hun leeftijdsgenoten uit de meeste andere deelnemende landen.

Meer aandacht voor omgaan met computers

Staatssecretaris Mariëlle Paul (Primair Onderwijs) zegt er hard aan te werken om het niveau van die digitale geletterdheid op orde te krijgen. Dat is volgens haar belangrijk, omdat scholieren deze vaardigheden hard nodig hebben als ze later aan het werk gaan.

De komende jaren wil ze aanpassen wat leerlingen precies moeten leren op scholen. Net als bij taal en rekenen wordt er daarom gewerkt aan nieuwe kerndoelen, dat zijn standaarden waar welke school in Nederland zich aan moet houden. Momenteel worden de kerndoelen over digitale geletterdheid op zo’n 200 scholen getest. „Het is nu zaak die digitale geletterdheid slim een plek te geven in andere vakken”, zegt de staatssecretaris. „Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld tijdens wiskunde ict-toepassingen gebruiken.”

