Steeds meer mensen doen dynamisch energiecontract in de ban, dit is waarom

Steeds meer mensen laten een dynamisch energiecontract links liggen. Uit analyse van vergelijker Overstappen.nl blijkt dat het aantal consumenten dat overstapt van zo’n energiecontract, de afgelopen weken ruim is verdubbeld.

In week 38 verliet 2,1 procent van de consumenten hun dynamische energiecontract. In week 47, deze week, ging het om 4,5 procent. En dat is niet gek, want de energieprijzen op de Europese handelsmarkt zitten in een stijgende lijn. De uurprijs voor stroom uit dynamische contracten bereikte afgelopen week tijdens een piekmoment 0,82 euro per kWh.

Wist je trouwens dat miljoenen Nederlanders mogelijk bijna 300 euro mislopen als het om hun energiecontract gaat?

Zoveel betaal je nu voor stroom en gas

Volgens energie-expert bij Overstappen.nl, Tom Schlagwein, zijn de prijsstijgingen voor veel consumenten de reden om een dynamisch contract op te zeggen. „Momenteel schommelt de gasprijs rond de 46 euro per megawattuur (mWh). Begint dit jaar stond de gasprijs nog rond de 30 euro per mWh. Dit heeft directe gevolgen voor de stroomprijs, omdat een groot deel van de elektriciteit wordt opgewekt met gasgestookte centrales”, legt hij uit.

„Dat resulteerde deze week in een all-in stroomprijs van 0,82 euro per kWh. Op dit moment is te zien dat veel consumenten de dynamische prijzen in de apps nauwlettend in de gaten houden. Zodra prijzen extreem hoog zijn, haakt een groeiend aantal mensen af. Dit is een logische reactie, want zulke prijzen hakken er stevig in. Ter vergelijking: voor een vast contract betaal je momenteel elk uur van de dag 0,25 euro per kWh.”

Dynamisch energiecontract minder populair

Je had het vast al gemerkt, maar het weer is guur. In verschillende delen van het land is sprake van sneeuw en ook morgen laat de zon zich niet vaak zien. Het weer speelt dan ook mee in de stijging van de prijs van energie: „Het is niet alleen wat kouder dan verwacht, maar ook de hoeveelheid windenergie blijft achter. Minder wind betekent minder goedkope duurzame stroom op het net, wat de prijzen verder opdrijft”, legt Schlagwein uit.

Bij een dynamisch contract kan de prijs van stroom en gas per uur fluctueren. Zo’n contract is vooral aantrekkelijk als de prijzen laag zijn, maar als de prijzen stijgen, zoals de afgelopen tijd het geval is, kan het onhoudbaar worden. Toch zegt de energie-expert dat het dan niet meteen nodig is om over te stappen naar een ander contract: „Dynamische contracten kennen nu soms een hogere prijs, maar dit is alleen op piekmomenten van verbruik. Als je je verbruik enigszins kunt sturen en de onzekerheid niet erg vindt, dan raad ik aan om dynamisch te blijven. Als je graag zekerheid wilt, is dynamisch momenteel niet aan te raden. Die keuze is heel persoonlijk en voor iedereen anders.”

