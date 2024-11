Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kabinet laat 2,1 miljard euro op de plank liggen: krijgt het niet uitgegeven

Het kabinet zit met een heus geldoverschot: het krijgt 2,1 miljard euro niet uitgegeven. Dat gebeurt wel vaker, dan is er een bepaald bedrag begroot, maar richting het einde van het jaar blijkt dan dat dat niet op komt. De zogenoemde onderuitputting speelt op meerdere departementen, maar het meest bij de ministeries van Onderwijs en Economische Zaken.

Onderwijs en Economische Zaken laten allebei ongeveer een half miljard euro op de plank liggen. Dat staat in de najaarsnota die minister Eelco Heinen (Financiën) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Kabinet krijgt miljarden niet uitgegeven

In totaal gaat het dus om een bedrag van 2,1 miljard euro dat de ministeries niet uitgegeven krijgen. Dat komt onder meer door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, maar ook door lagere uitgaven aan subsidies. Daarnaast kon Heinen in deze laatste bijstelling van de rijksbegroting voor 2024 ruim 1 miljard aan meevallers noteren. Met name de EU-afdrachten (676 miljoen euro) en de asieluitgaven (319 miljoen euro) vielen lager uit dan verwacht.

Toch leidt dit overschot aan geld niet tot een verbetering van het begrotingssaldo of de staatsschuld, omdat het kabinet er al rekening mee hield. Het begrotingstekort wordt nu geraamd op 1,5 procent van de totale omvang van de economie, de staatsschuld op 43,9 procent. Het definitieve financiële jaarverslag wordt volgend jaar gepresenteerd op de derde woensdag in mei, ook wel verantwoordingsdag genoemd.

Reacties