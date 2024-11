Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Non-food winkels zetten meer om, supermarkten juist niet

Sinds supermarkten geen sigaretten meer mogen verkopen, is de omzet wat gedaald. Winkeliers verdienden juist meer geld, en vooral non-food winkels deden het goed. In september draaiden zij meer omzet dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De totale omzet in de detailhandel ging met 2,6 procent omhoog.

Ook de hoeveelheid spullen die Nederlanders kopen, ging omhoog, met 1,2 procent. Online werd maar liefst 10,5 procent meer omgezet.

Non-food winkels draaien meer omzet

Non-food winkels zijn, je raadt het al, winkels die geen levens- en genotmiddelen verkopen. Denk bijvoorbeeld aan een drogisterij of kledingzaak. In die sector steeg de omzet met 5,2 procent en was het volume (hoeveel spullen er zijn gekocht) 4,7 procent hoger. Bij winkels in voedings- en genotmiddelen daalde de omzet met 1,8 procent en nam het volume af met 5,4 procent. De omzet van supermarkten lag 2,8 procent lager en de omzet van speciaalzaken steeg 5,8 procent.

De gedaalde omzet van supermarkten kan te maken hebben met het verbod op de verkoop van tabaksproducten. Vanaf 1 juli dit jaar mogen sigaretten alleen nog in speciaalzaken verkocht worden. Eerder was al berekend dat supermarkten in 2024 zo’n 1,7 miljard euro omzet zouden missen.

Binnen non-food werd meer omzet behaald door winkels in schoenen en lederwaren, kledingwinkels, drogisterijen, elektronicazaken, doe-het-zelfketens en winkels in recreatie-artikelen. Winkels in meubels en woninginrichting hadden een lagere omzet.

Ook online meer verkopen

Ook online namen de verkopen toe: webwinkels zetten in september 12,1 procent meer om. De onlineomzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is, daalde met 8,3 procent.

Volgens het CBS zijn de omzetcijfers gecorrigeerd voor de samenstelling van kalenderdagen in september. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel 0,2 procent lager dan in september 2023.

