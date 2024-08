Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boeren en hun erf ‘voer’ voor criminelen: ‘Als je één keer ‘ja’ zegt, kom je er nooit meer af’

Criminelen die aankloppen bij boeren. Waarom? Met het verzoek of zij een schuur of stal mogen huren. Bij boeren en tuinders boven de grote rivieren gebeurt het kennelijk regelmatig. En nee, die criminelen komen daar niet hun caravan stallen.

Criminelen moeten ergens hun louche zaken uitvoeren. Eerder schreef Metro nog over het toegenomen aantal gevaarlijke incidenten, zoals explosies en branden, veroorzaakt door deze drugslaboratoria. Drugscriminelen schromen tegenwoordig niet om een drugslab in een woonwijk te stationeren.

Criminelen kloppen aan bij boeren

Maar ook op het platteland duiken criminelen steeds vaker op. LTO-Noord, de ondernemersorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders, hield een enquete onder verschillende boeren en tuinders in de negen noordelijke provincies. Bijna een derde van de ondervraagden vreest voor drugscriminaliteit in de omgeving. En de helft van de ondervraagden ervaart misdaad in het buitengebied als een groeiend probleem. 23 procent is het daar niet mee eens, schrijft het AD.

LTO vindt dat een zorgelijke ontwikkeling. Wietplantages en drugslabs stationeerden zich lange tijd veelal op het platteland van Brabant en Zeeland. Maar het gaat inmiddels niet alleen meer om die provincies. In zo’n drugslab worden synthetische drugs als xtc, amfetamine en crystal meth gefabriceerd.

Drugscriminelen breiden werkgebied uit

„Alle boeren moeten scherp en oplettend zijn”, concludeert Gaby de Ruiter, vertrouwenspersoon bij LTO-Noord en voormalig medewerker van de politie. „Drugscriminelen hebben hun werkgebied uitgebreid naar de noordelijke provincies.”

Inmiddels vonden er namelijk ook explosies plaats, door dergelijke drugslabs, in Friesland, Drenthe, Gelderland en Overijssel.

Stal of schuur huren op platteland

En herken maar eens een crimineel aan de deur. Zo vertelt LTO-Noord-voorzitter Marbel de Graaf uit het Noord-Hollandse Wieringerwerf over een nette meneer met een Italiaans accent die bij haar boerderij aanklopte. „Hij vertelde dat hij theaterproducties voor kinderen organiseerde en dat hij op zoek was naar een ruimte om een aantal piano’s op te slaan.”

De boerin leidt de man destijds zelfs rond, maar als ze vertelt dat de stoffige ruimtes niet geschikt zijn voor piano’s, wuift de man dit weg. Daardoor krijgt ze argwaan en ze vraagt hem te vertrekken.

Afgelegen boerderijen interessant

Maar volgens De Ruiter kunnen dat soort verzoeken ook een stuk minder vriendelijk gaan. „Dan moet je als persoon wel stevig in je klompen staan om ‘nee’ te zeggen.” Naast dat het natuurlijk om een misdaad gaat, dreigt er ook gevaar voor explosies. „Die laboratoria die men optuigt, zijn niet de meest veilige werkplekken. Vaak zijn ze ranzig, provisorisch en met een receptje op de ketel geplakt. En dan maar hopen dat er niets in de lucht vliegt.”

Ook de politie Noord-Nederland bevestigt dat afgelegen boerderijen interessant zijn voor criminelen. Zij signaleren dat al lange tijd. De politie moedigt boeren aan om een melding te doen van verdachte zaken. Daarnaast kun je drugs ruiken, legt De Ruiter uit. „De geur van aceton, ofwel nagellakremover, wijst op cocaïne. Een zoete anijsgeur op xtc. En hennep geurt heel kruidig. Als zo’n walm voorbijkomt, moeten er echt alarmbellen afgaan.”

Flinke som geld

Zware jongens bieden boeren een flinke som geld voor een ‘opslagruimte’. En niet alle boeren zitten er momenteel financieel warmpjes bij. Het ‘snelle geld’ kan in deze tijd voor sommige boeren aantrekkelijk zijn. „Maar als je één keer ‘ja’ hebt gezegd, kom je er nooit meer af”, aldus De Graaf.

