Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bang voor gladheid op de fiets? Deze oplossing kende je nog niet

Nu het kouder wordt en het weer guur is, is het voor fietsers weer opletten geblazen. Het kan glad zijn op de weg, ook als het niet vriest. Je kent vast het gevoel wel dat je met samengeknepen billetjes een bocht neemt, maar er is een oplossing die je waarschijnlijk nog niet kent.

Die oplossing? Winterbanden. Jazeker, dezelfde oplossing die je toepast bij je auto als je in de winter meer grip wil hebben. Niet dezelfde banden, uiteraard, maar hetzelfde principe. Uit onderzoek van Gazelle blijkt echter dat 93 procent van de Nederlanders geen idee heeft dat fiets-winterbanden überhaupt bestaan. Maar zeker voor wat mensen die wat angstiger zijn op de fiets, of veel ervaring hebben met gevaarlijke valpartijen, kan dit een goede oplossing zijn.

Oplossing voor gladheid op de fiets

Die winterbanden zorgen ervoor dat je beter kunt sturen als het koud is en je krijgt meer grip op het wegdek. Ze lijken ergens wel op winterbanden voor de auto, zo zijn ze ook gemaakt van een andere rubbersamenstelling en zijn ze voorzien van smalle groeven. Die groeven voeren sneeuw, water en vuil makkelijker af. In veel gevallen hebben ze ook kleine metalen spikes, zodat je ook prima door de sneeuw kunt fietsen.

Toch gebruikt slechts 1 procent van de Nederlanders winterbanden voor de fiets, 4 procent overweegt dat te doen. Maar dat is niet gek, omdat 93 procent geen idee heeft dat die dingen bestaan.

Fiets klaarmaken voor de winter

Wil je geen nieuwe banden aanschaffen? Dan heb je vast iets aan deze tips om je fiets winterklaar te maken:

Zet je zadel lager om stabieler te zitten: als het glad is, is het heel belangrijk om veilig te remmen en af te stappen. Als je wat dichter bij de grond zit, kun je jezelf met je voet sneller stabiliseren als het remmen net te snel gaat.

Zorg ervoor dat je accu en display droog blijven: in de winter gaat je accu wat minder lang mee, dus haal die uit je fiets als je ‘m buiten neerzet. Je kunt die accu het beste op een droge, geventileerde ruimte op kamertemperatuur zetten. Mocht je er extra zuinig op zijn, koop dan een neopreen hoes voor je accu, die beschermt ‘m tegen allerlei weersomstandigheden.

Check je banden: als er steentjes of andere dingen tussen de groeven in je banden zitten, haal die er dan uit. Dat kan ervoor zorgen dat je met gladheid eerder valt. Pomp ook je banden op, maar niet té hard, omdat je met iets zachtere banden meer grip hebt.

Ga langs bij de fietsenmaker: om er echt zeker van te zijn dat je fiets het nog goed doet, kun je voor een onderhoudsbeurt bij een fietsenmaker langsgaan. Die checkt ook meteen je remmen en of je ketting nog juist ligt.

Reacties