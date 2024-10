Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zorgen om minderjarigen bij zelfscankassa: ‘Ik kreeg het gevoel dat ik een politieagent was’

Misschien heb je weleens gedacht: ‘Poeh, die supermarktmedewerker bij de zelfscankassa is wel érg jong.’ Dan ben je niet de enige, want het FNV vindt dat ook. De vakbond wil dat de leeftijd van medewerkers die jou controleren bij de zelfscankassa minimaal 18 jaar is.

FNV deed de oproep om ‘ouder’ personeel gisteravond op tv bij Nieuwsuur. Volgens de vakbond zijn jonge supermarktwerknemers niet genoeg opgewassen tegen onveilige situaties bij de zelfscankassa. Volgens de jongeren zelf, zo melden zij ook het programma, krijgen zij vaker te maken met bedreigingen, intimidatie en winkeldiefstal. Trek dan maar eens moedig aan de bel als je 16 bent. Op tv zeggen tieners soms met tegenzin of lood in de schoenen naar hun bijbaan te gaan.

Leeftijd bij zelfscankassa moet officieel worden

FNV wil officieel werk maken van de leeftijdsgrens voor jongeren bij een zelfscankassa en de regel van een minimumleeftijd van 18 jaar „op papier krijgen”. Klanten in de supermarkt halen nog al eens wat trucs uit, ondervond Acties.nl dit jaar, zoals het niet scannen van producten. Worden zij gesnapt, dan gebeurt dat vaak door een medewerker van (ruim) onder de 18 jaar. Volgens de vakbond zijn deze jongeren niet genoeg bestand tegen onveilige situaties die dan kunnen ontstaan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De agressie tegen personeel dat bij zelfscankassa's helpt, neemt toe, horen we van (oud-)supermarktmedewerkers. Medewerkerszijn daar niet op getraind. De FNV wil dat supermarkten medewerkers beter beschermen. #Nieuwsuur pic.twitter.com/xlF8t33Gby — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) October 13, 2024

FNV wil snel verandering zien bij de zelfscankassa, want die staat nu eenmaal elke dag op je te wachten in de supermarkt als je producten komt afrekenen. Ook de jongeren zelf willen actie. „Ik ben best wel vaak verbaal uitgescholden en ook weleens bekogeld met tomaten”, zegt een jeugdige supermarktmedewerker in Nieuwsuur. Een meisje: „Ik krijg er heel veel stress van. Soms kreeg ik het gevoel dat ik meer een politieagent was om diefstallen tegen te houden, dan dat ik mensen hielp.” Deze tiener van 16 kreeg 5 minuten uitleg over de zelfscankassa en „stond er toen alleen voor”. Zij heeft inmiddels een andere functie.

👇 Jatten bij de zelfscankassa Producten niet scannen bij de zelfscankassa, al dan niet per ongeluk: een op de tien doet het weleens. Omdat een streepjescode het niet doet, omdat een product over het hoofd wordt gezien, of uit rancune over de „megawinsten van supermarkten”. Dat meldde EenVandaag eerder dit jaar op basis van onderzoek onder 34.000 leden van het Opiniepanel. Supermarkten hebben steeds meer last van diefstal sinds de invoering van de zelfscankassa. Jumbo maakte bekend dat er jaarlijks voor meer dan 100 miljoen euro aan producten uit hun supermarkten wordt gestolen.

‘Ik stond tegenover drie hele sterke mannen’

Klanten vinden de producten in de supermarkt duur (Metro schreef vorige week over de supermarkt met de laagste prijzen) en dat levert soms – of vaak – irritatie bij de zelfscankassa op. FNV vindt de jonge medewerkers kwetsbaar, zoals het eerder genoemde meisje. Zij stond bij een diefstal een keer „tegenover drie hele sterke mannen”.

Michiel Al van de vakbond vindt dat kassamedewekers „puur door de band ertussen” veiliger zijn dan jongeren bij de zelfscankassa. „Die staan eigenlijk in de inner circle van de klant. En die moet ook nog een taak uitvoeren waarbij er een soort situatie ontstaat van wantrouwen. Bij voorbaat al, zo van ‘mag ik in uw tas kijken?'”

Reacties supermarkten

Nieuwsuur vroeg veel grote supermarktketens om een reactie. Alleen Jumbo, Coop, Plus en Albert Heijn gaven antwoord. Deze supermarkten en stellen alle vier dat jongeren vanaf 16 jaar na een training bij de zelfscankassa worden ingezet. De Belangenvereniging van Supermarkt ziet nog niets in een leeftijdsverhoging tot 18 jaar. Die instantie vindt 16 jaar een geschikte leeftijd en door de functie kan ook een 16-jarige weten dat de boel kan escaleren. Volgens de vereniging is iemand dan prima in staat om iemand op te roepen, ook als er een boom van 30 jaar en 1.90 meter voor hun neus staat.

Nieuwsuur over zelfscankassa’s kun je terugkijken via NPO Start.

Vorige Volgende

Reacties