Tweede Kamer wil stukken over crisismaatregelen asiel zien, Schoof weigert

De Tweede Kamer eist toch de adviezen op van ambtenaren en juristen aan het kabinet over de voorgenomen crisismaatregelen om het asielbeleid aan te scherpen. Premier Dick Schoof weigerde die te delen omdat er nog geen besluit over zou zijn gevallen, maar de Kamer legt zich daar niet bij neer. Ook regeringspartij NSC steunde het herhaalde verzoek. Het grote debat over de Prinsjesdag-plannen moet daarom even wachten totdat het kabinet op het verzoek is ingegaan.

Vrijwel de hele oppositie wilde niet aan de zogeheten Algemene Beschouwingen beginnen zonder de kabinetsstukken. Zo zou de Kamer niet goed kunnen oordelen en dus met de premier kunnen debatteren over de plannen voor de crisismaatregelen, waarbij de vreemdelingenwet deels buiten werking wordt gesteld. NSC viel de oppositie bij en wees erop dat de grondwet het kabinet verplicht om een Kamerlid te informeren als het daarom vraagt.

Oppositiepartijen waren niet onder de indruk van het argument van Schoof dat het besluit nog niet is genomen in de ministerraad waarvan de onderliggende stukken gedeeld kunnen worden. Rob Jetten van D66 haalde aan dat de ministerraad heeft ingestemd met het regeerprogramma en daarin ook melding wordt gemaakt van het voornemen voor de crisismaatregelen. „Daar moet dus een stuk onder liggen dat leidt tot dit besluit. Of u heeft het daar zitten bedenken in het luchtledige”, aldus de politicus.

Schoof hield vol dat het besluit nog niet is genomen en verwachtte hier „twee tot vier weken” voor nodig te hebben. „Maar we hebben dus in het kabinet nog niet hierover gesproken.” De premier had weinig begrip voor het aandringen van de Kamer. „Tsjongejongejonge, werkelijk niet te geloven dit”, verzuchtte hij voor de nog open microfoon.

ANP

Reacties