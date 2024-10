Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wie porno wil kijken, moet straks waarschijnlijk leeftijd verifiëren

Een Kamermeerderheid is er voorstander van dat bezoekers van pornowebsites hun leeftijd moeten verifiëren. Don Ceder (ChristenUnie) en Jesse Six-Dijkstra (NSC) dienden een motie in en roepen op tot een ‘privacyvriendelijke en betrouwbare leeftijdsverificatie’.

De discussie of porno slecht voor je is wordt al langer gevoerd. ChristenUnie en NSC vinden dat er hoe dan ook meer controle op moet komen. Hun motie werd uitgebreid besproken in Vandaag Inside. Cyberexpert Dave Maasland (die ‘cybermannetje’ wordt genoemd in het programma) is er geen voorstander van.

Hij vraagt zich af wat er met de gegevens van de bezoekers gebeurt. „Als ik naar een slijterij ga en daar mijn ID laat zien, kan ik ‘m weer in mijn zak doen en wordt er niks opgeslagen. De vraag is: wordt er straks opgeslagen wat voor porno je kijkt?”

Motie behaalt meerderheid

Het verifiëren van de leeftijd op dit soort websites gebeurt al langer, maar dan op een vrij simpele manier. „Nu moet je aanvinken dat je plus 18 bent. Een kind van drie kan dat ook aandrukken, dat is niet zo moeilijk”, merkt René van der Gijp op. ChristenUnie en NSC willen zeker weten dat een bezoeker volwassen is. PVV, SP, PvdD, Denk, Volt, CDA en SGP gaven steun aan de motie.

Het kijken van porno blijft natuurlijk een precair onderwerp. „Een van de redenen dat mensen terughoudend zijn met het kijken van porno is dat ze het eng vinden. Ze zijn bang voor virussen en andere troep”, legt Maasland uit. Die angst lijkt juist door de nieuwe regel alleen maar reëler te worden. „Als ze straks geen zin hebben in die leeftijdscheck, dan gaan ze naar vagere, onveiligere websites. Dat is echt een issue waar we over na moeten denken.”

Het onderwerp zorgt voor veel hilariteit aan de talkshowtafel. Maar volgens de cyberexpert moeten we het serieus nemen. „Seks is een primaire levensbehoefte. Ik vind dat je voorzichtig moet zijn met het verifiëren van alles. De ethische discussie is: moeten we anoniem porno kunnen kijken? Of we het allemaal online moeten vastleggen, daar moeten we een breder gesprek over voeren.”

Moeten we kinderen beschermen tegen porno?

Johan Derksen is tegen de verificatie: „Ik vind het niet nodig dat de overheid aan dit soort dingen meewerkt. Volwassen mensen moeten die keuze toch zelf maken?” Maasland legt uit dat de motie gericht is op het beschermen van kinderen. „Dat we kinderen moeten beschermen, daar is wel wat voor te zeggen. Maar hoe vind je die balans?” Derksen daarop: „Die kinderen groeien nu op met dat soort dingen. Die hoeft je niks te vertellen. Mijn generatie werd niks verteld.”

Hier kun je het fragment terugkijken:

Ook Bobbi Eden wil pornosites bemoeilijken voor minderjarigen, schreef Metro eerder al.

De motie is niet alleen gericht op een leeftijdsverificatie bij pornowebsites, het geldt ook voor gokwebsites. „In de winkelstraat houden we al rekening met waar we als samenleving kinderen van willen weghouden, zoals een casino of een seksshop. Maar in de digitale leefwereld zijn kinderen zonder toezicht vogelvrij”, beargumenteert ChristenUnie.

Reacties