Bosje bloemen slecht voor het milieu? Volgens deze experts valt dat wel mee: ‘Afschaffen is pestgedrag’

Onrust in Zutphen: de gemeente gaat daar geen bosjes bloemen meer uitdelen. Dat deed de gemeente als mensen een bijzonder jubileum te vieren hadden, zoals een 50ste huwelijksdag. Het argument dat het beter is voor het milieu blijkt niet echt stand te houden, zolang de bloemen maar uit Nederland komen.

Iris Vellema van de lokale Partij voor de Dieren (PvdD) is tegen het geven van bosjes bloemen. Haar motie werd aangenomen, waardoor bosjes bloemen per direct in de ban werden gedaan. „De gemeente geeft in principe geen bloemen meer, maar kiest in plaats daarvan voor een duurzaam alternatief. Goed voor de aarde, een inspirerend voorbeeld voor andere organisaties en je cadeautje niet na een week weg hoeven te gooien”, schrijft de partij.

Zutphen is niet de eerste gemeente die dit beleid voert. Ook in Den Haag en Amersfoort gingen de bloemen in de ban. In Apeldoorn kwam een soortgelijke motie niet door de gemeenteraad heen.

Afschaffen is ‘symboolwetgeving’

In De Telegraaf noemen experts het ‘pure symboolwetgeving’. Landbouwexpert Hidde Boersma noemt het zelfs pestgedrag. „Mensen balen er al van dan dat ze vlieg- of cappuccinoschaamte moeten hebben. Door ze een bos bloemen af te nemen, verwijder je ze juist van je.”

Wetenschapsjournalist Arnout Jaspers krijgt het idee dat het expres gedaan wordt, hij ziet het als „een symboolmaatregel die veel irritatie opwekt. De Partij voor de Dieren wil je het idee geven dat je immoreel bent als je een bos bloemen koopt.” De motie van de gemeenteraadsfractie vindt hij belachelijk. „Het is bijna religieus: een kleine minderheid farizeeërs verklaart iets zondig en de meerderheid gaat er in mee.”

Hij heeft ook de cijfers paraat: de uitstoot van een boeket is verwaarloosbaar. Zelfs als heel Nederland stopt met het geven van boeketjes bloemen heeft het volgens hem weinig effect. „Doe dan iets significants. Vlieg niet voor één week vakantie naar het andere eind van de wereld. Ga dan langer weg, of blijf dichter bij huis. Doe je was niet in de droger, maar hang het in de tuin. Kun je 100 bosjes bloemen kopen.”

‘Zolang de bloemen uit Nederland komen, is er niet veel aan de hand’

Milieu Centraal wil daar in de krant een belangrijk punt aan toevoegen. „Om CO2-uitstoot te verminderen, kun je kiezen voor een bos van Nederlandse bodem.” Bloemen die vanuit het buitenland naar Nederland worden gehaald, zijn natuurlijk slechter voor het milieu. De bloemen die Zutphen gaf, kwamen uit Nederland. Zij deden hun bestellingen bij de lokale bloemenwinkel De Klavertuin. „Wij zijn een duurzame bloemisterij. Bij ons vind je geen bloemen die uit het buitenland zijn overgevlogen. Wij kopen alles in bij Nederlandse kwekers met een MPS-keurmerk. Dat zijn kwekers die zo milieuvriendelijk mogelijk produceren. Als een kweker geen MPS-keurmerk heeft, koop ik daar niet in”, vertelt de bloemist in De Stentor.

Wist je dat 9 op de 10 mensen soms een bos bloemen voor zichzelf koopt? Dat meldde Metro eerder al.

Het milieu is niet de enige reden dat de Partij voor de Dieren zich verzet tegen bosjes bloemen. Ze maken zich ook zorgen om verboden pesticiden die in de bloemen zouden zitten. Uit een factcheck van het lokale dagblad blijkt dat het buiten Europa voor grotere problemen zorgt dan in Nederland.

