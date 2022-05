Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Minister Yesilgöz vreest opmars 3D-wapens: ‘Verbod op verspreiding ontwerp’

Een wapen printen met een 3D-printer. Het klinkt bijna als een futuristische film, maar het gebeurt toch echt. Politie en justitie treffen steeds vaker 3D-wapens aan en Minister Dilan Yesilgöz (Justitie) spreekt al van een verbod.

De politie ontdekt sinds vorig jaar 3D-wapens en deze blijken levensgevaarlijk. De recherche vindt deze pistolen of semiautomatische geweren bij huiszoekingen.

Minister wil verbod op verspreiding ontwerp 3D-wapen

Via een zogenoemde blauwdruk, oftewel het ontwerp, kan een 3D-wapen makkelijk geprint worden. Zo’n ontwerp vindt men gewoon op het internet en het verspreiden hiervan is niet strafbaar. Daarna kan zo iemand met een 3D-printer het wapen makkelijk maken. „Een blauwdruk verspreiden voor 3D-wapens is echt niet oké”, zegt Yesilgöz. „Een 3D-wapen hebben is verboden. Politie en justitie hebben gesignaleerd dat dit steeds breder verspreid lijkt te worden en dat die blauwdrukken ook verspreid lijken te worden.”

De minister begrijpt dat een verbod hiervoor een oplossing zou kunnen zijn. „Ik ga graag het gesprek met ze aan om te kijken wat we eraan kunnen doen. Ik zou het zeker kunnen verbieden en ik denk ook dat we die kant op gaan.” Yesilgöz kijkt op van het feit dat er een blauwdruk bestaat voor het printen van een 3D-wapen en noemt dit „niet normaal”. Zij wil deze kwestie dan ook op Europees niveau bespreken.

Politie vreest voor gebruikt 3D-printer voor wapens

De politie vreest dat naast criminelen, ook extremisten of hobbyisten zich interesseren in een 3D-wapen. Zo’n pistool is namelijk goedkoper makkelijk te maken. Overigens zijn ze net zo strafbaar als regulieren wapen. Vandaag en morgen vindt een Europol-congres plaats waar zestig landen bij betrokken zijn. Daar wil de Nationale Politie ook de verspreiding van blauwdrukken aankaarten.

Vorig jaar nam de politie veertien 3D-geprinte wapens in beslag en ook dit jaar kwam de politie deze wapens tegen. Ook trof de politie werkplaatsen aan waar productie van 3D-wapens op grotere schaal kon plaatsvinden.