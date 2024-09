Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lege schappen bij Jumbo: dit is waarom je je favoriete merken niet ziet

Heb je zin in Senseo of Mentos? Dan kan het zijn dat je die bij Jumbo nergens kunt vinden. De supermarkt ligt namelijk in de clinch met een aantal onderhandelaars over de prijs.

Consumenten lopen tegen dezelfde problemen aan bij de merken Quaker, Schwarzkopf en Witte Reus…

Jumbo

Jumbo-woordvoerder Eunice Koekkoek baalt van de lege schappen, zo vertelt ze aan RTL Nieuws. Maar de onderhandelingen zijn volgens haar nodig om lage prijzen aan de klanten te kunnen blijven rekenen.

Jumbo kwam vorig jaar qua prijsniveau namelijk overeen met Albert Heijn en Plus. En dat wil Jumbo veranderen. De supermarkt verlaagt daarom nu de prijzen, iets waar de leveranciers niet om staan te springen.

Bij een conflict over prijsafspraken zetten supermarkten vaak eerst in op het stoppen van promoties voor een merk of weigeren ze nieuwe producten van dat merk in de schappen te plaatsen om de druk op te voeren. Mochten de onderhandelingen verder vastlopen, kan het zo zijn dat supermarkten sommige producten compleet weigeren, totdat er een nieuwe prijsafspraak is gemaakt.

Lege schappen

Hoe het er precies voor staat met de huidige onderhandelingen wil Koekkoek niet zeggen, evenals welke producten er precies niet beschikbaar zijn op dit moment. Volgens RTL Nieuws, dat een rondgang door de winkels van Jumbo maakte, zijn een aantal of bijna alle producten van Witte Reus, Color Reus, Fleuril, Persil, Fa, Schwarzkopf, Syoss en Taft nu ‘voorlopig niet leverbaar’ of ‘binnenkort weer beschikbaar’.

Ook koffieliefhebbers en snoepfans treffen lege schappen aan: producten van Douwe Egberts, Senseo, Kanis & Gunnink, Moccona, L’or en Tassimo en Smint, Mentos, Klene, en een deel van Fruittella, Look-O-Look en Chupa Chups zijn niet leverbaar.

Op zoek naar je favoriete ontbijtgranen? De schappen zijn gevuld met Jumbo-huismerk, maar bij Quaker is het een ander verhaal. Dit merk, onderdeel van Pepsico, dat ook Lay’s, AA Drink en Duyvis in zijn portfolio heeft, is voor een deel van de producten niet meer verkrijgbaar.

Overstappen

Jumbo-klanten grijpen soms inderdaad mis, erkent Koekkoek. Het huismerk biedt dan een alternatief, maar op de vraag of dit klanten moet aansporen om over te stappen op het huismerk, wil ze niet ingaan.

Koekkoek geeft toe dat sommige klanten naar een andere supermarkt gaan om specifieke producten te halen, maar ze benadrukt dat dit niet betekent dat ze meteen volledig overstappen naar de concurrent. Consumenten doen dit overigens ook niet heel snel: dat zou volgens Laurens Sloot, hoogleraar ondernemerschap in de detailhandel, pas gebeuren als tussen de 50 tot 100 merken gedurende een periode van een aantal maanden niet meer beschikbaar zijn.

Reacties