Nederland heeft nog mpox-vaccins liggen, geeft Fleur Agema toe: Kamer hamert op donatie aan Afrika

In een Kamerdebat heeft zorgminister Fleur Agema van de PVV toegegeven dat ook Nederland nog vaccins tegen het mpox-virus heeft liggen. Dat gaat om een oude voorraad „lastige vaccins met veel bijwerkingen”. Dat deze vaccins er blijken te zijn is opvallend, omdat ze eerst niet zijn meegeteld in de totale voorraad.

Nederland is namelijk al gevraagd om vaccins aan getroffen landen te doneren, vooral in Afrika is mpox een probleem. De Tweede Kamer hamert erop dat Nederland de vaccins die het over heeft, moet doneren. Daarnaast reageren Kamerleden onthutst op de onthulling van nog meer vaccins.

Nederland heeft toch nog meer mpox-vaccins

Hoeveel doses de voorraad precies telt, moet geheim blijven, zegt Agema. Een van haar voorgangers meldde in 2019 dat Nederland genoeg van deze vaccins had om de hele bevolking in te enten.

Maar de vaccins zijn van oudere makelij, van de zogeheten eerste generatie, en „je krijgt er lelijke plekken van, krassen op de huid”, waarschuwt de minister. De vaccins die tegenwoordig worden gebruikt, zijn van de derde generatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft volgens Agema dan ook niet om vaccins van de eerste generatie gevraagd. Het zou niet handig zijn voor Afrikaanse landen om dit middel te gaan gebruiken.

Agema weigert de oudere vaccins te beschouwen als deel van de ‘veilige voorraad’ die ze wil aanhouden. Ze wil er niet op vooruitlopen of ze die zou inzetten bij een uitbraak in Nederland. De verwarring over de voorraden spijt Agema, zegt ze.

Doneren aan Afrika

De Tweede Kamer wil dat in ieder geval een deel van de Nederlandse voorraad mpox-vaccins – waarschijnlijk het veilige deel – aan Afrika wordt gedoneerd. Een Kamermeerderheid heeft Agema daar officieel om gevraagd, zij gaf al aan zo’n donatie niet te blokkeren als de Kamer erop staat.

Het kabinet zou een partij beperkt houdbare en in Nederland niet meteen bruikbare vaccins aan Centraal-Afrikaanse landen moeten afstaan, vinden oppositiepartijen en regeringspartij NSC. In landen als Congo en Rwanda grijpt het virus om zich heen. Door die uitbraak te bestrijden zou Nederland indirect de eigen bevolking het best beschermen, stellen de pleitbezorgers in navolging van veel deskundigen.

Maar Agema wil „voorzichtig” blijven en pas over het afstaan van vaccins nadenken zodra Nederland nieuw bestelde doses binnen heeft, houdt ze vol. De PVV-minister blijft zich tegen de oproep van de Kamer verzetten, waardoor het op een stemming aankomt. Die zal morgen plaatsvinden.

