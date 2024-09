Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In de supermarkt of op de werkvloer: op deze plekken flirten we er massaal op los

Een romantische klik kan overal ontstaan. In de club, op de werkvloer, maar ook in de supermarkt. Steeds meer mensen flirten terwijl ze melk, wasmiddel of croissantjes in hun kar gooien.

Je moet natuurlijk eerst weten hoe je moet flirten. Metro legde dat al eens uit. En daarna kun je op de fiets naar de Albert Heijn of Lidl stappen. De supermarkt-flirt-trend is begonnen in Spanje. Een vrouw deelde op TikTok dat de lokale supermarkt de plek is om je toekomstige levenspartner tegen het lijf te lopen. En dan specifiek tussen 19.00 en 20.00 uur, volgens haar.

Ananas op de kop? Dan wil je flirten

Maar hoe weet je dan dat iemand anders ook op zoek is? Dan moet je een ananas ondersteboven in je winkelwagen leggen. Of er op deze manier ook al relaties ontstaan zijn, is niet duidelijk. Maar het kan de moeite waard zijn om het even te proberen.

De trend is overgewaaid naar Nederland, waar supermarkten er creatief op inspringen. Jumbo heeft een eigen ‘flirt-uurtje’ gelanceerd, namelijk tussen 18.00 en 19.00 uur. En daar leg je geen ananas, maar een rol beschuit omgekeerd in je kar.

„De actie is echt geslaagd als er leuke gesprekken ontstaan. Het zou fantastisch zijn als er wel een liefdesverhaal uitkomt”, legt een woordvoerder van de supermarkt uit aan EditieNL. Het is sowieso even de moeite waard om dat tv-item te bekijken (dat kan hier). De verslaggever stapt namelijk ongegeneerd op een vrouw af om te testen of flirten in de supermarkt werkt.

Ook op het werk en in de club ontstaan relaties

De supermarkt is natuurlijk niet de enige plek waar je erop los kan flirten. De meeste relaties ontstaan tijdens een sociale activiteit, zoals tijdens het uitgaan of op vakantie. Op de tweede plek staat de werkvloer. Niet zo gek, want je collega’s zie je erg vaak. Dus dan kan daar zomaar iets ontstaan.

Relaties ontstaan ook vaak via vrienden of kennissen, die je koppelen aan iemand. Bij verenigingen zoals de sportclub en op het internet wordt er ook veel geflirt. Wil je graag daten in je eigen bubbel? Niche-datingapps zijn steeds populairder, schreef Metro eerder al.

Reacties