Meer geluiden over virus mpox, wat moet jij daarover weten?

Apenpokken, Monkey Pox en nu dan mpox, oftewel het virus dat een vervelende huiduitslag veroorzaakt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft inmiddels een waarschuwing afgegeven voor een nieuwe variant. Wat moet jij daarover weten?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de uitbraak van mpox in de Democratische Republiek Congo aangemerkt als een internationale noodsituatie. Dat klinkt serieus ‘een internationale noodsituatie’, moeten wij daar ons zorgen over maken?

👇 Van apenpokken naar mpox De oude variant die twee jaar geleden de kop op stak stond toen nog bekend als ‘apenpokken’, of ‘monkeypox’ in het Engels. Een paar maanden later besloot de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de ziekte officieel te hernoemen naar ‘mpox’. Dit omdat de oude term door sommige groepen als stigmatiserend en discriminerend werd ervaren. Het belangrijkste symptoom van de virusinfectie is huiduitslag in de vorm van rode vlekken, bultjes of blaasjes. Maar ook koorts, hoofdpijn, spierpijn, rugpijn, weinig energie en gezwollen lymfeklieren behoren tot de klachten. Het virus kan via huid-, slijm- en seksueel contact worden overgedragen. Vooral homosexuele mannen raakten toen besmet.

Marion Koopmans over WHO-waarschuwing mpox

Viroloog Marion Koopmans, die in de coronatijd aan menig talkshowtafel verscheen, legde tegen RTL Nieuws het een en ander uit over de uitbraak van een nieuwe variant van het virus. Een gevaarlijkere variant, dan de eerdere variant uit 2022. „Het is vooral nu ver weg. De inschatting van de WHO en Europese CDC is dat de kans klein is dat wij er last van krijgen. Maar wat wel belangrijk is dat we de nieuwe mpox-gevallen die we ook in Nederland zien in de gaten blijven houden.”

Tegen Trouw vertelde Koopmans over mpox: „Het is geen corona. De kans op een uitbraak van dit type mpox in Europa is klein, maar het kan wel. Dat zie je aan het feit dat het in 2022 is gebeurd. We moeten waakzaam zijn, maar dat zijn we ook.” En volgens het RIVM is de nieuwe variant nog niet in Nederland gesignaleerd. „Gebeurt dat wel, dan zijn we voorbereid”, aldus een woordvoerder tegen Trouw.

Geen besmettingsgevallen Nederland

Ook hoogleraar huidinfecties en dermatoloog Henry de Vries vertelde tegen EenVandaag dat er weinig tot geen besmettingsgevallen meer in Nederland zijn. „Het betreft hier alleen de eerdere variant die ook in 2022 rond ging. In alle gevallen ging het dan om infecties die in het buitenland waren opgelopen zoals in Zuid-Europa tijdens vakanties.”

Volgens de hoogleraar is het zinvol op bij dreiging een nieuw vaccinatieprogramma op te starten tegen mpox. „In de actuele geglobaliseerde wereld kan het wel snel gaan. Er hoeft maar één reiziger te zijn die veel contacten heeft.”

Geen extra maatregelen

Volgens de Gezondheidsraad is het niet uit te sluiten dat ook een meer besmettelijkere variant Europa bereikt, of het circulerende virus besmettelijker wordt.

In Afrika zijn inmiddels meer dan 500 sterfgevallen aan de virusinfectie bekend, kinderen en zwangere vrouwen hebben daar de grootste sterftekans. Nederland gaat voorlopig naar aanleiding van de WHO-noodsituatie geen extra maatregelen nemen. Dat komt omdat het risico erg klein is, liett een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten aan EenVandaag.

Zweden meldt dat in het land de nieuwe gevaarlijkere variant mpox is vastgesteld. Een persoon die zich na een verblijf in Afrika liet behandelen in de regio Stockholm bleek besmet met het mpox type clade 1b. Het is het eerste geval van mpox dat buiten het Afrikaanse continent is gediagnosticeerd, aldus de Zweedse gezondheidsautoriteiten.

