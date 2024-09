Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jerûn doneert nier aan wildvreemde, want hij ‘heeft er toch twee’

Vandaag is een belangrijke dag voor René Beunders (65) uit Enschede. Hij gaat namelijk het traject in om een nieuwe nier te krijgen. En het is net zo’n spannende dag voor Jerûn Dreves (52) uit Feerwerd, want hij staat zijn nier af. Morgen gaan beiden onder het mes.

Ruim 4 miljoen mensen registreerden geen orgaandonor te willen zijn, meldde Metro eerder. Dreves wil het juist wel doen, bij leven. Hij heeft besloten zijn nier af te staan aan iemand die ziek is. Hij zat al eerder in het traject om een chronisch ziek meisje te helpen. Dat kon niet doorgaan, omdat er een ontsteking was ontstaan. Maar toen zag hij Beunders in het NPO-programma Opstandelingen, waarin hij zich inzette voor een beter beleid voor mensen in de bijstand.

‘Je kunt prima leven met één nier’

Die werkzaamheden moest hij neerleggen omdat hij nierfalen had. „Ik kon me helemaal identificeren met hem. Dus als ik hem blij kan maken met mijn nier, dan doe ik dat graag”, vertelt Dreves aan RTV Noord. Waarom hij dat belangeloos doet? „Omdat ik er twee heb. Ik wist uit onderzoeken dat je prima kunt leven met één nier.”

Het idee om een nier af te staan ontstond toen Dreves in een persoonlijke crisis zat. „Het enige wat ik toen nog had was mijn gezondheid. Toen zei ik tegen mezelf: dat is wel het belangrijkste wat je hebt.” Zodoende besloot hij om zijn gezondheid met iemand te delen.

Beunders kijkt ernaar uit dat hij straks weer meer energie heeft. Dat heeft hij nu niet. Want „je krijgt drie keer per week een pak slaag, waar je nauwelijks van kunt herstellen. Daar ben ik dan straks vanaf, die last van de dialyse.”

‘Fantastisch dat je het mij gunt’

Hij noemt het „onbegrijpelijk dat zoiets op je pad komt. Dat had ik nooit verwacht. Ondertussen zijn er vier jaar verstreken en hij is mij trouw gebleven.” Hij richt zich tot Dreves voor de camera van de regionale zender: „Beste Jerûn, ik zal heel zuinig op jouw nier zijn. Ik hoop daardoor een beter leven te krijgen. En ik vind het fantastisch dat je het mij gunt.”

Wist je trouwens dat koffie gezond is voor je nieren? Metro legde eerder al uit waarom.

Over de risico’s denkt Dreves niet na. „Het is net Ter Land, Ter Zee en In De Lucht, op het moment dat je gaat nadenken, val je in het water. Als je gewoon naar de overkant gaat, haal je het.” Hij vertrouwt op de artsen van het Erasmus MC in Rotterdam. „Ze doen er zes of zeven op een dag. Als het misgaat, kunnen ze de rest er ook uithalen.”

Donatie aan vreemde gebeurt vaker

Iedereen die gezond en meerderjarig is kan bij leven een nier doneren aan iemand die het nodig heeft. Vaak wordt deze gedoneerd aan een familielid of goede vriend. Een donatie aan een vreemde is unieker, maar de Nierstichting ziet het wel vaker gebeuren. „Steeds vaker overwegen mensen een nier af te staan aan een onbekende nierpatiënt op de wachtlijst.”

Deze manier van doneren wordt donatie met altruïstische motieven genoemd. „Redenen voor deze mensen zijn vaak dat zij een nierziekte van dichtbij hebben meegemaakt, of een altruïstische levensinstelling hebben.”

Vorige Volgende

Reacties