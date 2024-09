Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aanhoudend personeelstekort: dit kun je als bedrijf doen om verzuim te minimaliseren

Heb je een bedrijf met werknemers in dienst? Dan heb je waarschijnlijk ook te maken met de uitdaging om goed personeel te vinden. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in 2024 maar liefst zeventig procent van de ondernemers moeite had om voldoende personeel te werven. Daarnaast laat ander onderzoek van het CBS zien dat het ziekteverzuim onder werknemers de afgelopen jaren is toegenomen.

Om te voorkomen dat de werkdruk voor het bestaande personeel verder stijgt, is het cruciaal om de uitval van werknemers zoveel mogelijk te beperken. Hieronder staan diverse nuttige tips om dit te bereiken.

Voorkomen van ziekteverzuim door preventieve maatregelen

Ziekteverzuim kan verschillende oorzaken hebben, zowel fysiek als psychisch. Bij fysieke klachten kun je bijvoorbeeld denken aan RSI of langdurig verzuim door letsel, bijvoorbeeld veroorzaakt door een bedrijfsongeval. Deze risico’s zijn vaak goed te identificeren met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Werkgevers zijn verplicht om zo’n RI&E op te stellen en regelmatig te actualiseren. Door inzicht te krijgen in de risico’s die medewerkers lopen, groeit het bewustzijn en kunnen maatregelen worden genomen om de risico’s te verminderen. Meer weten over de RI&E? Lees hier meer.

Naast fysieke oorzaken is het belangrijk om aandacht te besteden aan mentale gezondheidsrisico’s. Vooral in sectoren zoals de zorg, zakelijke dienstverlening en onderwijs komt psychisch verzuim relatief vaak voor. Dit soort verzuim, dat vaak langer duurt, kan ontstaan door factoren zoals een verstoorde balans tussen werk en privé, hoge werkdruk, of moeite met het bijhouden van technologische veranderingen op de werkvloer. Het CBS meldt zelfs dat hogere werkdruk het belangrijkste gevolg van personeelstekort is dit jaar.

BHV- en EHBO-cursussen voor snelle actie bij incidenten

Heb je personeel of komen er klanten over de vloer? Dan ben je verplicht ervoor te zorgen dat er altijd een Bedrijfshulpverlener (BHV’er) aanwezig is tijdens werkuren. Deze persoon kan onder meer een beginnende brand blussen, een gebouw evacueren bij noodsituaties en eerste hulp verlenen. Voor de veiligheid van iedereen is het belangrijk om voldoende medewerkers een BHV-cursus te laten volgen. Zorg er ook voor dat de bedrijfshulpverleners goed worden ingeroosterd, zodat er altijd genoeg BHV’ers aanwezig zijn. Leg daarnaast in een BHV-plan vast wat er moet gebeuren in geval van een calamiteit en organiseer regelmatig oefenscenario’s voor noodsituaties.

Actief werken aan re-integratie van zieke medewerkers

Hoewel je veel kunt doen om ziekteverzuim te voorkomen, is het onmogelijk om uitval volledig te vermijden. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die in de (komende) wintermaanden ziek worden door griep. Bij langdurige afwezigheid is het belangrijk om te werken aan een zo snel mogelijke re-integratie. Het is verstandig om HR of een leidinggevende regelmatig contact te (laten) opnemen met de zieke medewerker. Niet alleen om te vragen hoe het gaat, maar ook om diegene betrokken te houden bij het bedrijf. Het inschakelen van een arbodienst of bedrijfsarts kan daarbij ook ondersteunend zijn.

Aandacht voor veiligheid en gezondheid is nu extra belangrijk

Bedrijven hebben het de laatste jaren zeker al niet gemakkelijk gehad, met onder meer uitdagingen zoals de gevolgen van de coronapandemie en de energiecrisis. Uit recent onderzoek van kredietverzekeraar Atradius blijkt dat er een stijging van het aantal faillissementen van maar liefst 31 procent wordt verwacht in 2024. Redenen hiervoor zijn onder andere de gematigde economische groei, hogere rentes, strengere financieringsvoorwaarden, hoge kosten en uitgestelde belastingverplichtingen uit de coronapandemie.

In veel bedrijven is dan ook vooral veel aandacht voor effectiviteit en efficiëntie. Maar juist in deze tijd is het ook van belang oog te houden voor het welzijn van medewerkers. Een toenemende werkdruk kan immers het ziekteverzuim ook weer doen toenemen, met alle vervelende gevolgen van dien.