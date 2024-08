Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nog een laatste kans op warm zomerweer dit weekend?

Augustus is inmiddels bijna voorbij en daarmee komt de herfst in zicht. Maar niet voordat we nog een knaller van een weekend hebben gehad, zo blijkt. Er komt namelijk nog heerlijk zomerweer aan, en vooral op zondag val je met de neus in de (gesmolten) boter.

En geniet er nog maar even van, zullen we zeggen, want er wordt ook een kletsnat najaar voorspeld. Weliswaar met iets hogere temperaturen dan normaal, maar als je in een regenpak moet leven, is dat ook niet fijn.

Warm zomerweer dit weekend

Zaterdagochtend kun je vooral ‘s middags de zon verwachten, ‘s ochtends is het bewolkt en zijn er buien. Het wordt wel warm, met 24 tot 27 graden. Het gebied met buien trekt noordwaarts en zwakt af, totdat de bewolking ‘s middags dunner wordt en de zon er doorheen kan breken. Er zijn dan wel wat wolkensluiers aanwezig. In het noorden wordt het zo’n 21 graden en de warme temperaturen, 24 tot 27, zijn te vinden in het midden, zuiden en oosten.

Zondag staat de zomer echt weer even op de stoep: dan kan het 25 tot 30 graden worden. Maar het is ook behoorlijk vochtig, dus kan het buiten wat klam aanvoelen. En alhoewel de zon flink schijnt, liggen er wel buien op de loer. Die kunnen vooral in de avonduren en tijdens de nacht naar maandag voorkomen. Net als vorig weekend kan er dan veel regen in een keer vallen en er kan onweer ontstaan.

